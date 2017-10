Eens in de twee jaar heb ik contact met KPN over het verlengen van mijn mobiele abonnement. Afgelopen week was het weer zover. Een enthousiaste dame stond me te woord: „Hoi, met Cynthia van KPN, waarmee kan ik je helpen?”

Ik stelde mijn vraag en Cynthia zei me dat ze mijn gegevens erbij zou halen. Ze had goed nieuws voor mij: „Ik heb jouw abonnement gecheckt en je bent compleet!” Toch goed om te horen als je de 55 bent gepasseerd. En wat betekent dat dan voor mij, vroeg ik: „Dat ik jou korting mag geven!”

Afsluitend vroeg Cynthia of ik nog een tip voor haar had. Iets minder tutoyeren, stelde ik haar voor. Het was even stil en toen reageerde Cynthia: „Hoe bedoel je?”

Ikjes insturen (maximaal 120 woorden) via ik@nrc.nl