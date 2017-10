Invallen bij Hells Angels in Duitsland na verbod op regionale afdeling

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben de politie en het leger in zestien steden invallen gedaan in meer dan vijftig clubhuizen en woningen van leden van de motorclub Hells Angels. Omdat in die panden mogelijk explosieven liggen, zijn commando’s ingezet.

De grote actie, waarbij zevenhonderd politiemensen zijn betrokken, volgt na de bekendmaking woensdagochtend dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een regionale afdeling van de Hells Angels heeft verboden.

Het gaat om de afdeling Angels Concrete City die actief is rond Düsseldorf. Ook een andere motorclub, die Clan 81 wordt genoemd, is verboden. De minister van Binnenlandse Zaken en de politie zeggen dat ze met de actie duidelijk willen maken dat er hard wordt opgetreden tegen criminele bendes. In een verklaring zegt het ministerie:

“Wij dulden geen crimineel gedrag en willen het volk beschermen tegen het machtsvertoon van criminele motorbendes. Ook accepteert onze rechtsstaat niet dat er parallelle samenlevingen ontstaan die het geweldsmonopolie claimen en de centrale overheid niet erkennen. Dit verbod is dus een belangrijk signaal.”

Motorclubs ook in Nederland onder druk

Ook in Nederland wordt de motorclub aangepakt. Dinsdag werd bekend dat de baas van de Haarlemse afdeling, Lysander R., zijn volledige straf voor wapenbezit en mishandeling moet uitzitten. De R. zou begin dit jaar vrijkomen. Maar een maand voor zijn vrijlating werd hij in zijn cel gearresteerd omdat hij wordt verdacht van het plegen van andere misdrijven tijdens zijn detentie. In deze andere zaak wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie, afpersing, bedreiging, mishandeling en brandstichting. Acht andere leden van zijn afdeling en zijn vriendin staan hiervoor ook terecht.

Het Openbaar Ministerie probeert ook andere motorclubs die verdacht worden van criminele activiteiten, zoals Satudarah en de Bandidos, verboden te krijgen. Omdat een strafrechtelijke aanpak alleen moeilijk is, probeert Justitie clubs nu via een civielrechtelijke weg te verbieden.