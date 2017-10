Hake niet langer trainer van FC Twente

René Hake is door FC Twente uit zijn functie als hoofdtrainer gezet. Assistent Marino Pusic neemt zijn taken voorlopig over. De leiding van de eredivisieclub uit Enschede heeft daartoe besloten vanwege de slechte resultaten. De club behaalde zes punten uit acht wedstrijden en staat vijftiende.

Commercieel directeur Jan van Halst zegt dat Hake wel verbonden blijft aan FC Twente. Samen met de club wordt bekeken in welke rol dat zal zijn. De club gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe trainer.

“We kunnen niet anders dan constateren dat we helaas een uiterst slechte seizoenstart kennen. De feiten zijn: acht wedstrijden, zes punten. Los van de resultaten zien we te weinig groei in het spel en ontbreekt de overtuiging. Zondag, tegen Willem II, was wat dat betreft kenmerkend.”

De ex-trainer kreeg de afgelopen weken kritiek op de manier waarop hij zijn spelers liet voetballen. Aan het eind van vorig seizoen werd er al een reeks nederlagen neergezet door Twente. Die reeks werd in de nieuwe jaargang opgevoerd naar zeven stuks, een evenaring van het clubrecord uit 1966. Vorig seizoen loodste de 45-jarige trainer FC Twente nog naar een verrassende zevende plaats in de competitie.

Eerste trainer die het veld ruimt

Hake is de eerste trainer in de eredivisie die dit seizoen opzij wordt geschoven. De clubleiding heeft er geen vertrouwen in dat Hake de ploeterende ploeg nog op de rit krijgt.

“Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze spelersgroep dit seizoen niet in de problemen hoeven komen.”

Hake, die in het verleden onder meer trainer was van FC Emmen, kwam in de zomer van 2015 over van PEC Zwolle en was voor het hoofdtrainerschap de assistent van Alfred Schreuder. Toen Schreuder in 2015 werd ontslagen, werd Hake doorgeschoven.