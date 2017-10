Gewonden bij demonstratie tegen geweld in Somalië

Bij een demonstratie tegen terreurorganisatie Al-Shabaab in Mogadishu zijn drie gewonden gevallen toen de politie het vuur opende op de menigte, meldt AP. In de stad zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen het geweld na de aanslag op zaterdagmiddag. Er vielen driehonderd doden en vierhonderd gewonden toen een vrachtwagen vol explosieven ontplofte bij een hotel.

De demonstratie mondde uit in geweld toen de demonstranten naar de rampplek wilden lopen. De politie wilde dat voorkomen en opende het vuur. De burgemeester van Mogadishu had de bewoners opgeroepen om te gaan demonstreren.

Zaterdagmiddag ontplofte een vrachtwagen vol explosieven naast een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Het pand is verwoest en omringende gebouwen, waaronder ministeries, zijn beschadigd. Volgens de Somalische overheid is het de dodelijkste aanslag ooit in het land en een van de dodelijkste van heel Afrika. Na de aanslag kondigde president Mohamed Abdullahi Mohamed drie dagen van nationale rouw af.

De aanslag is nog niet opgeëist door de terreurorganisatie, maar de regering houdt ze verantwoordelijk. Er wordt gesuggreerd dat Al-Shabaab de aanslag niet wil opeisen omdat er te veel doden zijn gevallen.