Gemeente schroeft controle Stedelijk Museum verder op

De Gemeente Amsterdam heeft de reguliere bestuurscontrole van het Stedelijk Museum opgeschroefd. Dat schrijft wethouder Kunst en Cultuur Kajsa Ollongren (D66) woensdag in een brief naar aanleiding van het aftreden van Beatrix Ruf als directeur van het museum.

Ollongren, de toekomstig minister van Binnenlandse Zaken, noemt het dinsdag bekendgemaakte vertrek van Ruf „een verstandig besluit”. Naar aanleiding van diverse publicaties in NRC , schrijft de wethouder, heeft ze de afgelopen tijd veelvuldig in contact gestaan met Ferdinand Grapperhaus, sinds 1 oktober de voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk, en genoemd als toekomstig minister van Justitie. Daarbij is gebleken, aldus Ollongren, dat de gemeente „niet van alle nevenactiviteiten van Beatrix Ruf op de hoogte is gesteld”.

Ollongren wil zo snel mogelijk opheldering over „een aantal gerezen onduidelijkheden rond de bedrijfsvoering en governance van het museum”. De onafhankelijke onderzoeken die Grapperhaus daarover dinsdag aankondigde, zullen met de gemeente worden afgestemd.

Ollongren heeft het museum tot eind oktober de tijd gegeven om de ontbrekende feiten en de fouten in het Jaarverslag 2016 te herstellen. Ook kondigt ze aan dat de gemeente „speciale aandacht” zal geven aan de verantwoording van bestuur in toekomstige jaarverslagen.