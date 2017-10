Explosie bij politiebureau in Zweden

Bij een politiebureau in het zuiden van Zweden is een grote explosie geweest. Dat melden Zweedse autoriteiten aan persbureau AP. Niemand zou gewond zijn geraakt. Wel is de schade aan het gebouw in Helsingborg groot. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De hoogste politiechef van Zweden, Dan Eliasson, heeft de explosie “een aanval op de samenleving” genoemd. De landelijke politie helpt bij het onderzoek naar de ontploffing.

De explosie vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag bij de ingang van het politiebureau. Volgens de krant Aftonbladet is de entree volledig verwoest. Er is ook schade aan gebouwen in de omgeving van het politiebureau. Helsingborg ligt ongeveer vijftig kilometer ten noorden van Malmö, de derde stad van Zweden.

“Niet terugdeinzen”

Het politiebureau is voorlopig gesloten, meldt de lokale politie op Facebook. Bezoekers kunnen tijdelijk terecht in mobiele kantoren. “We zullen niet terugdeinzen voor criminelen”, staat in het bericht.