Deense voetbalvrouwen staken om hoger salaris, wedstrijd afgelast

De vrouwen van het Deens nationaal voetbalteam gaan vrijdag niet het veld op voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. De speelsters, die afgelopen augustus in de EK-finale nog verloren van Nederland, staken omdat ze een hoger salaris willen en betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Denemarken loopt nu het risico om uit de competitie te worden gehaald, melden persbureaus AP en Reuters woensdag.

Omdat de speelsters maandag en dinsdag niet verschenen bij de training kan de interland in het Zweedse Göteborg niet doorgaan, stelt de Deense voetbalbond DBU in een statement. Ook woensdagmorgen lieten de vrouwen verstek gaan. Vicepresident Kim Hallberg van DBU vindt het “een historisch slechte dag voor het vrouwenvoetbal en voor iedereen in het Deens voetbal”.

Volgens DBU loopt de Zweedse voetbalbond hiermee ook het risico op puntenaftrek of boetes, of om geroyeerd te worden. De Zweedse vrouwen gaan voorlopig wel door met trainen, in de hoop dat de wedstrijd alsnog door zal gaan. In september annuleerde de Deense voetbalbond al een oefenwedstrijd tegen Nederland.

Evenveel betaald

De Deense voetbaldames liggen al langere tijd overhoop met hun bond. De afgelopen weken zijn meerdere gesprekken gevoerd, maar die hebben niet tot een oplossing geleid. “We zijn het over veel verschillende dingen oneens”, zei Hallberg tegen de Deense tv-zender TV2.

De DBU zou al wel hebben toegezegd meer te willen investeren in het damesteam. Het budget zou worden opgeschroefd van zo’n 270.000 euro per jaar naar ruim zes ton. De Noorse voetbalbond kondigde onlangs als eerste voetbalbond ter wereld aan dat mannelijke en vrouwelijke spelers voortaan evenveel betaald krijgen.

In de WK-kwalificatiereeks speelde Denemarken tot nu toe één wedstrijd, afgelopen maand tegen Hongarije. Deze wedstrijd wonnen de Denen met 6-1. Dinsdag staat een duel tegen Kroatië op het programma. Het is dus onduidelijk of die wedstrijd nog doorgaat. Afgelopen zomer versloeg Nederland de Deense dames in de EK-finale met 4-2.