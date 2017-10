Burgemeester Aboutaleb sluit coffeeshop Trefpunt in centrum Rotterdam

Coffeeshop Trefpunt in het centrum van Rotterdam moet zaterdag definitief de deuren sluiten. Reden is dat er sinds twee jaar een school in de buurt van de coffeeshop zit, het Luzac College. „Te dichtbij”, volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) die verantwoordelijk is voor het coffeeshopbeleid.

Volgens dat beleid mag zich binnen een straal van 250 meter wandelen rondom een school geen coffeeshop bevinden. Doel van deze gemeentelijke regel is leerlingen op weg naar school niet te confronteren met het gebruik van softdrugs.

De regel is gebaseerd op het ‘afstandscriterium’ zoals dat is geformuleerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie uit 2007. Een gemeente hoeft het afstandscriterium overigens niet per se toe te passen en kan in plaats daarvan drempelverhogende maatregelen treffen.

Openingstijden

De eigenaar van de coffeeshop, die al 25 jaar in het centrum zit, Ronald Khayat-Maher, verzocht de gemeente om voor de drempelverhogende maatregelen in aanmerking te komen. „We wilden de openingstijden van de coffeeshop aanpassen aan de schooltijden. Dus bijvoorbeeld pas open gaan om 17.00 ‘s middags. Omdat er dan geen les meer wordt gegeven. En sluiten om middernacht.”

Maar daar wil de gemeente volgens Khayat-Maher niets van weten.

Ook heeft Khayat-Maher geprobeerd om te verhuizen naar een locatie in Spaanse Polder aan de rand van de stad omdat Aboutaleb tegen de gemeenteraad gezegd heeft dat dit een goede plek voor een nieuwe coffeeshop zou kunnen zijn. Khayat-Maher heeft daar al een pand gehuurd waar hij zo in kan. „Maar ook dat wil de gemeente niet mogelijk maken.”

Meer vergunningen

Vorige week oordeelde de rechter dat de Rotterdamse burgemeester in zijn recht staat om coffeeshop Trefpunt te sluiten en dat hij geen nieuwe vergunning hoeft te verlenen aan Khayat-Maher voor de exploitatie van een nieuwe coffeeshop op een andere locatie. „In het coffeeshopbeleid van de gemeente staat duidelijk dat sluiting van een coffeeshop niet leidt tot een nieuwe vergunning”, zo oordeelde de rechter.

De coffeeshopeigenaar bracht daar tegenin dat Aboutaleb in mei dit jaar tegen de gemeenteraad heeft gezegd dat de ondergrens voor coffeeshops bereikt is en dat hij meer vergunningen wil verstrekken. Het aantal coffeeshops bedroeg toen 37. Dat zakt zaterdag dus tot 36.

De advocaat van de gemeente liet de rechter echter weten dat Aboutaleb zijn huidige coffeeshopbeleid wil handhaven en dat zijn uitspraak niet meer dan „een proef” betreft.

De rechter zag daarom geen mogelijkheid om af te wijken van het strenge beleid dat Aboutaleb - in navolging van zijn voorganger Opstelten - sinds zijn aantreden voert.

Te druk

Politici reageren boos op het besluit van Aboutaleb om Trefpunt te sluiten. „Dit is de zoveelste keer dat een coffeeshop in het centrum gesloten wordt”, zegt voorzitter van de gebiedscommissie centrum Suardus Ebbinge (D66). Trefpunt heeft zo’n 2.000 geregistreerde klanten, en nóg veel meer klanten zonder lidmaatschapskaart. „Die moeten nu naar de andere coffeeshops in het centrum. Die krijgen het daardoor te druk”, zegt Ebbinge.

Eerder dit jaar sloot Aboutaleb de grootste coffeeshop van Rotterdam, Nemo, aan de Nieuwe Binnenweg omdat de politie daar een handelsvoorraad van 142 kilo wiet aantrof terwijl de gedooghoeveelheid 500 gram bedraagt. Daardoor kregen de andere coffeeshops in het centrum het drukker waardoor ze steeds grotere voorraden achter de hand moeten houden, hetgeen weer kan leiden tot overschrijding van de gedooghoeveelheid.

Bekocht

„De druk op de coffeeshops in het centrum wordt te groot nu er weer een coffeeshop sluit”, zegt raadslid Arno Bonte van Groen Links. „We moeten af van dat uitsterfbeleid. Er staan nu al steeds langere rijen voor de overgebleven coffeeshops. Daar hebben bewoners last van.”

Dat Aboutaleb de coffeeshop wil sluiten omdat er een middelbare school in de nabijheid zit is volgens Bonte symboolpolitiek. „Aboutaleb moet kijken naar de specifieke situatie in het centrum. Trefpunt is een voorbeeld voor alle andere coffeeshops. Ze hebben hele goede relaties met de omwonenden.”

Eigenaar Khayat-Maher voelt zich bekocht. „Scholieren die drugs willen kunnen zo naar de coffeeshop een straat verder, The Reef. Honderd meter verder lopen. En er zitten naast onze coffeeshop een casino waar je kan gokken en cafés die alcohol schenken. En dat is kennelijk geen probleem.”