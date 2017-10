AS Roma houdt in spektakelstuk stand bij Chelsea

In een spectaculaire Champions League-wedstrijd heeft AS Roma een punt overgehouden op bezoek bij Chelsea. De Romeinen wisten in de tweede helft een achterstand om te buigen naar een voorsprong, maar konden uiteindelijk niet stunten.

AS Roma, waar Kevin Strootman in de basis startte, kwam al na 11 minuten achter. De Braziliaan David Luiz plaatste met een gekruld schot de bal achter doelman. Eden Hazard maakt er in de 38ste minuut 2-0 van. Chelsea kan maar kort genieten van de voorsprong, doordat Aleksandar Kolarov namens AS Roma in de 41ste minuut de aansluitingstreffer maakt.

Tien minuten na rust was het Edin Dzeko die de stand weer gelijk trok en even later met het hoofd zelfs de 2-3 maakt. Bij Chelsea is er dan werk aan de winkel: nooit eerder kreeg de ploeg drie doelpunten tegen in een Europese thuiswedstrijd. In het offensief dat volgt brengt Hazard de stand weer gelijk op 3-3. Er zijn daarna nog kansen voor Chelsea, maar ook de Romeinen zijn gevaarlijk. Dzeko zorgt bijna voor een rasechte hattrick, maar zijn kopbal gaat rakelings naast.

De gelijkmaker van Eden Hazard

Veel goals, mijlpaal voor Messi

Een mooie avond voor FC Barcelona, dat thuis vrij gemakkelijk met 3-1 won van het Griekse Panathinaikos. Nadat de Catalanen op weg werden geholpen door een eigen goal van Dimitrios Nikolaou maakte topschutter Lionel Messi de 2-0 vanuit een vrije trap; zijn honderdste Europese goal.

⚽ | 2-0 FC Barcelona! Daar is doelpunt nummer 100 voor Messi in Europa. De Argentijn schiet een vrije trap fantastisch binnen. #baroly pic.twitter.com/B1FqA7po3D — NUsport (@NUsport) October 18, 2017

Gerard Piqué moet in de tweede helft na een tweede gele kaart het veld af, waarna Barcelona gas terug nam. De onfortuinlijke Nikolaou weet in de slotfase wél het goede net te vinden en scoorde uit een corner de 3-1.

Verder waren er doelpuntrijke wedstrijden in Brussel en München. Bayern rekende met 3-0 eenvoudig af met Celtic. Arjen Robben, een paar keer dicht in de buurt van een doelpunt, wist niet te scoren. Ook Paris Saint-Germain had een eenvoudige avond: uit bij Anderlecht werd met 0-4 gewonnen dankzij goals van Mbappé, Cavani, Neymar en Di María. Daarmee staat de Franse miljoenenploeg eerste in Groep B, gevolgd door Bayern.

Alle uitslagen op een rij

Benfica - Manchester United: 0-1

CSKA Moskou - FC Basel: 0-2

Bayern München - Celtic: 3-0

Anderlecht - Paris Saint-Germain: 0-4

FK Qarabag - Atlético Madrid: 0-0

Chelsea - AS Roma: 3-3

FC Barcelona - Olympiakos Piraeus: 3-1

Juventus - Sporting Portugal: 2-1