AkzoNobel maakt minder winst door “tegenwind”

AkzoNobel heeft in het derde kwartaal van 2017 minder winst gemaakt dan een jaar eerder. Volgens het chemiebedrijf was sprake van “sterke tegenwind”, blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers die woensdag bekend zijn gemaakt.

Het resultaat vóór aftrek van rente en belasting (ebit) kwam in het derde kwartaal uit op 383 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was het bedrijfsresultaat 442 miljoen euro, ruim 13 procent meer. Vergeleken met het derde kwartaal van 2016 daalde de nettowinst met bijna een kwart, tot 216 miljoen euro.

AkzoNobel (46.000 werknemers, 5.000 in Nederland) stelt dat het bedrijf onder meer last had van ongunstige valuta’s, tijdelijke onderbreking van producties en inflatie van grondstofprijzen. De omzet van het wereldwijd opererende chemiebedrijf steeg wel met 1 procent (tot 3,62 miljard euro), voornamelijk door volumegroei en overnames, blijkt uit het kwartaalrapport. In het tweede kwartaal van 2017 werd ook al minder winst gemaakt dan een jaar eerder.

Het chemiebedrijf heeft de winstverwachting voor 2017 nu naar beneden bijgesteld. AkzoNobel verwacht dat het bedrijfsresultaat in lijn zal liggen met dat van vorig jaar. Om “de huidige uitdagingen in de markt te verwachten” zullen onder meer verkoopprijzen worden verhoogd. Eerder verwachtte AkzoNobel dat de winst in 2017 met 100 miljoen euro zou stijgen ten opzichte van afgelopen jaar.

Verworpen

AkzoNobel heeft woensdag ook een aantal wijzigingen in de raad van commissarissen aangekondigd. Daarbij is opvallend dat een kandidaat die was aangedragen door de Britse aandeelhouder USS niet zal worden benoemd. De raad van commissarissen heeft het voorstel verworpen. Daarbij is “de feedback die tijdens het proces is ontvangen van een onafhankelijk selectiebureau in overweging genomen”, meldt AkzoNobel.

Pensioenfonds USS zette eerder druk op de top van AkzoNobel om in gesprek te gaan met het Amerikaanse PPG over een eventuele overname. Dat heeft het chemiebedrijf tot nu toe geweigerd.