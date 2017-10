Zes jaar cel voor rammen tankstation A12

De man die vorig jaar met opzet een tankstation langs snelweg A12 ramde met zijn auto is dinsdag veroordeeld tot zes jaar cel. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft hij zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag, omdat hij met zijn actie niet alleen zichzelf maar ook eventuele omstanders in gevaar bracht.

De 34-jarige bestuurder boorde zich in de pomp nabij Gouda in een poging zichzelf van het leven te beroven. Hij had zich volgens de rechtbank vooraf moeten realiseren dat de kans op explosies bij zo’n actie erg groot zijn. Het is dus vooral geluk geweest dat er bij de aanrijding geen mensen om het leven zijn gekomen, aldus de rechter:

“De mensen die met hun auto naast de geraakte pomp stonden, konden zich ternauwernood uit de voeten maken. De mensen in de tankshop zagen de auto met grote snelheid op zich afkomen en hebben gevreesd voor hun leven.”

TBS niet mogelijk

Hoewel volgens de aanklager duidelijk is dat de man psychische en sociale problemen heeft, zag de rechter geen mogelijkheden tot het opleggen van TBS. Dat komt doordat de bestuurder zich beroept op zijn zwijgrecht, waardoor psychologisch onderzoek niet of nauwelijks kon plaatsvinden. De straf van zes jaar komt overeen met de eis van het OM.

Naast poging tot doodslag is de man ook veroordeeld voor brandstichting en vernieling. Zijn actie veroorzaakte een grote brand die het tankstation verwoestte. Ook zijn bij de brand verschillende voertuigen verloren gegaan van andere bestuurders die aan het tanken waren. De schade die de bestuurder aanrichtte, bedraagt volgens de rechter zo’n drie miljoen euro.

De schadevergoeding die de rechter oplegde viel evenwel een stuk lager uit dan dat bedrag. De man moet alleen 2.447 euro aan compensatie betalen aan de medewerkster van het tankstation.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113Online.nl