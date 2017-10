Weer ontruimingen in Oost-Friesland na plofkraak

Voor de tweede nacht op rij zijn in een Oost-Fries dorp woningen ontruimd na een plofkraak. Onbekenden bliezen in de nacht van maandag op dinsdag een geldautomaat op in een gevel van een supermarkt in Bakkeveen. Omdat er waarschijnlijk explosief materiaal achterbleef, is de omgeving afgezet en ontruimde de politie tien woningen.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is opgeroepen en de bewoners van de woningen hebben opvang gekregen. Rond drie uur ‘s nachts hoorden zij een luide knal, meldt de politie op Twitter, waarna de daders in een auto wegreden richting het nabijgelegen Haulerwijk.

In dat dorp, dat zeven kilometer verder ligt, vond in de nacht van zondag op maandag een soortgelijke plofkraak plaats. Ook toen ontruimde de politie woningen.