Rekenfouten in rapport naar geluidshinder van Lelystad Airport

Het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft onjuiste gegevens aangeleverd over de geluidshinder van het vliegverkeer van en naar de luchthaven in Lelystad. Daardoor zijn er rekenfouten gemaakt in de milieu-effectrapportage (MER) die is gemaakt voor de aanleg van het vliegveld dat op 1 april 2019 open zou moeten gaan. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) in een Kamerbrief. Op twee onderdelen wordt een nieuwe berekening gemaakt. Dijksma verwacht haar conclusies in november te delen met de Tweede Kamer.

Het gaat om vliegverkeer vanuit zuidelijke richting, waarbij de geluidshinder zich uitstrekt over een groter gebied. Daarnaast zijn er verkeerde aannames gemaakt over het motorvermogen van landende vliegtuigen.

Lijkt overwinning voor actiegroep

Dit lijkt een overwinning voor actiegroep HoogOverijssel. Deze stichting van verontruste omwonenden zegt al maandenlang dat de MER rekenfouten bevat. Omdat luchthaven Lelystad veel vakantievluchten overneemt van Schiphol is er volgens de actiegroep 80 procent meer vliegverkeer over de omgeving van Zwolle. Dat is veel meer dan de 43 procent waar de MER vanuit ging.

Verder werd er uitgegaan van vliegtuigen die 30 procent van hun toerental gebruiken tijdens het inzetten van de landing, maar dat kan helemaal niet, zo vertelt Jan Rooijakkers, voorzitter van HoogOverijssel, in een telefonische reactie. „Dat is bijna stationair, dat gebruiken ze bij het taxiën op de landingsbaan. Het is in werkelijkheid meer dan twee keer zo veel.”

Dijksma: geen consequenties voor opening luchthaven

Toch is Rooijakkers nog niet gerust op een goede afloop. „De minister bagatelliseert de rekenfouten in het rapport. Wij vinden het onacceptabel dat ze de geluidsoverlast relativeert.” Volgens Dijksma is de geluidshinder bij 45.000 vliegbewegingen (de luchthaven verwacht dit te bereiken in 2043) alleen in het gebied tussen Biddinghuizen en Zeewolde iets groter. Het gaat om twee woningen. Stichting HoogOverijssel stelt dat het gaat om minstens honderd woningen en bij een lager geluidscontour zou het gaan om tienduizenden woningen.

Dijksma stelt dat dit „op basis van de nu voorziene beperkte effecten geen consequenties heeft voor de opening van Lelystad Airport op 1 april 2019”. Dat kan Rooijakkers zich niet voorstellen.