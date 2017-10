Invulling ministersposten wordt een hele klus: wie staan er straks op het bordes?

Het regeerakkoord ingewikkeld? Nou, vergeleken met de invulling van de ministersposten was het een makkie.

Deze week leggen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de laatste hand aan de kabinetsploeg van Rutte III. Komende vrijdag gaan de politiek leiders bij formateur Mark Rutte langs op het Torentje om het definitieve lijstje met ministers in te vullen. De verdeelsleutel is bekend: zes voor de VVD, vier voor CDA en D66, twee voor CU. Over welke partij welk departement krijgt, is achter de schermen ook overeenstemming. Maar wie gaan het doen?

Vier namen zijn bevestigd

Vier namen zijn er tot nu toe bevestigd: premier Mark Rutte op Algemene Zaken, Halbe Zijlstra (VVD) op Buitenlandse Zaken en Eric Wiebes (VVD) als minister van Economische Zaken en Klimaat. Ook CDA’er Wopke Hoekstra als minister van Financiën staat volgens betrokkenen vast, al wil zijn partij dat nog niet hardop zeggen.

Een aantal andere bewindslieden lijken ook een zekerheid. Zo stevenen mede-onderhandelaars Wouter Koolmees (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie) af op een kabinetspost. Volgens de laatste berichten zou Koolmees naar Sociale Zaken gaan en Schouten naar Volksgezondheid – maar dat kan in de loop van deze week nog veranderen.

Ook veel genoemd: Arie Slob, als tweede minister van de ChristenUnie, en de D66’ers Ingrid van Engelshoven en Kajsa Ollongren, nu wethouder en vervangend burgemeester in Amsterdam. Alleen: op welk departement komen zij? Voor twee CDA-namen die in omloop zijn, geldt juist weer dat ze alleen denkbaar zijn op één departement: jurist Ferdinand Grapperhaus voor Veiligheid en Justitie, Kamerlid Raymond Knops op Defensie.

Niet te veel macht concentreren

Hier wreekt zich de complexiteit van regeren met vier partijen. Afgesproken is dat er zestien ministers komen in plaats van de huidige dertien. Als gevolg daarvan komt er op een aantal ministeries een tweede minister bij. Volksgezondheid bijvoorbeeld, en Veiligheid en Justitie.

Maar er moet ook nog rekening worden gehouden met iets anders. De vier partijen willen niet dat er op een departement te veel macht geconcentreerd raakt bij één van hen.

Neem het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar wordt Zijlstra namens de VVD minister. In het huidige kabinet is die bewindspersoon ook verantwoordelijk voor Europese Zaken. Maar in Europa is ook een sleutelrol weggelegd voor premier Rutte – opnieuw een VVD’er. Dat ligt moeilijk voor CDA, D66 en CU. Een oplossing zou zijn: terugkeer van de staatssecretaris voor Europese Zaken, zoals die tot 2012 bestond, en dan van een andere politieke kleur. Of een andere verdeling tussen Zijlstra en de tweede minister op het departement, die voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Voor deze post zou D66’er Sigrid Kaag in de race zijn.

Positie OM is onduidelijk

Heel wat hoofdbrekens kost ook Veiligheid en Justitie. De coalitie wil dat departement verdelen over een minister van Justitie en een minister voor Veiligheid. De een gaat dan over de rechterlijke macht, de andere over de politie. Onder wie het Openbaar Ministerie valt is nog onduidelijk. Logisch is dat deze ministers van VVD- en CDA-huize komen. Op het ministerie houden ze rekening met CDA’er Grapperhaus en VVD’er Sander Dekker, nu staatssecretaris van Onderwijs.

De vraag is dan wie Asiel onder zich krijgt – een belangrijke post voor VVD en CDA. Lang leek daar een aparte minister voor te komen. Maar die zware portefeuille zou ook terecht kunnen komen onder een van de ministers op Veiligheid en Justitie of onder de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.

De leiding van dat ministerie kan in handen vallen van D66, bijvoorbeeld van Ingrid van Engelshoven. Als zij ook asiel onder zich krijgt is dat volgens de logica: geef een portefeuille juist aan een partij die het niet als speerpunt heeft. Zoals VVD’er Wiebes zich straks ontfermt over het klimaatbeleid.

Druk op Volksgezondheid

Ook een puzzel is het ministerie van Volksgezondheid. Ook daar zouden twee ministers komen: een voor ziekenhuiszorg, en een voor langdurige zorg. Daarmee zou vertrekkend minister Edith Schippers haar zin krijgen: vorig jaar zei ze in NRC dat de twee bewindslieden te veel werk hebben. Zoals het er nu naar uitziet, komen die twee zorgministers van CU en CDA (de naam valt van Kamerlid Mona Keijzer). Maar accepteert D66 dat het medisch-ethisch beleid komt te vallen onder twee christelijke politici? De oplossing: een staatssecretaris van D66. Of, als je het onderwerp helemaal wil depolitiseren, een weinig uitgesproken VVD’er.

Nog een complicerende factor: behalve Rutte blijven de drie andere politieke leiders in de Kamer. Er komen dus drie ‘nieuwe’ namen als vicepremier in het kabinet. En die moeten bij voorkeur weer passen in de sociaal-economische ‘vierhoek’: Algemene Zaken, Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken. Als alle partijen daar aan tafel willen zitten – en dat is gebruikelijk – moet de vierhoek sowieso worden uitgebreid tot een vijfhoek – waarschijnlijk met CU’er Schouten op Volksgezondheid.

Volgens diezelfde logica zouden CDA’er Hoekstra (Financiën) en D66’er Koolmees (Sociale Zaken) ook vicepremier worden. Maar met name bij Hoekstra is de vraag of dat gaat gebeuren: hij heeft betrekkelijk weinig Haagse ervaring. Het CDA zou dus iemand anders naar voren kunnen schuiven. Een naam die vaak genoemd wordt is Ank Bijleveld, commissaris van de koning in Overijssel en een bestuurder met veel Haagse ervaring.

Vrouwenprobleem bij VVD

Bij de VVD zijn vrouwen een probleem. Er zijn nu drie namen bekend: allemaal mannen. Prominente VVD’ers als Neelie Kroes vinden dat Mark Rutte voldoende vrouwelijke bewindspersonen moet benoemen. Maar ervaren ministers als Edith Schippers, Melanie Schulz en Jeanine Hennis zijn niet beschikbaar. Er staan niet veel vervangers klaar, zeggen VVD’ers. Namen die nu klinken zijn die van Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen en werkgeverslobbyist Ineke Dezentjé-Hamming.

Dan de ChristenUnie. Arie Slob lijkt een goede kans te maken om naast Carola Schouten in het kabinet te komen. Maar waar? Het zou Landbouw kunnen zijn. Betrokkenen zeggen dat die ministerspost, die na zeven jaar afwezigheid terugkeert, niet per se naar een CDA’er hoeft te gaan.

Bij D66 kunnen de kandidaten vanaf woensdagochtend een telefoontje verwachten van partijleider Alexander Pechtold. Er klinken veel voor de hand liggende namen, bijna allemaal afkomstig uit de Tweede Kamerfractie. Maar, zeggen D66’ers: er komen nog verrassende namen van buiten de Haagse politiek. Denk bijvoorbeeld aan Udo Kock, wethouder in Amsterdam en eerder werkzaam bij het Internationaal Monetair Fonds. Hij is al jaren een favoriet van Pechtold.