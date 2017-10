Als het aan SpaceX-baas Elon Musk ligt, zet in 2024 de eerste aardbewoner voet op Mars. Hij wil dat binnen vijftig jaar een miljoen mensen op een zelfvoorzienende kolonie op Mars wonen. En hij is niet de enige. Ruimtevaartmaatschappijen zetten massaal in op de rode planeet. Maar kunnen we daar gewoon gaan wonen? Wie bepaalt de regels op Mars?