Tour de France 2018 vier keer door de Pyreneeën

Het volledige parcours voor de 105e Ronde van Frankrijk werd dinsdag door organisator ASO gepresenteerd in Parijs. Op de route liggen drie bergetappes in de Alpen en vier in de Pyreneeën.

De Tour de France begint vanwege het WK voetbal een week later, op 7 juli. De zogenoemde Grand Départ is volgende zomer in de Vendée met twee normale etappes en een ploegentijdrit. In de tweede week zijn er drie bergetappes in de Alpen en in de slotweek worden vier Pyreneeënritten gereden.

66 tijdritkilometers

De eerste etappe van de Ronde van Frankrijk voert langs de Noirmoutier-en-l’Ile bij de stad Nantes. Vanaf daar rijden de ploegen naar het noorden in de richting van Roubaix. De eerste rustdag vindt plaats in Annecy. Vanaf daar zakken de ploegen af naar het zuiden richting Valence.

De tweede rustdag wordt gehouden in Carcassonne vanaf waar de route naar Lourdes aan de rand van de Pyreneeën voert. Na Lourdes rijden in de ploegen in een tijdsrit naar het plaatsje Espelette. Vanaf daar wordt gevlogen naar Houilles om traditiegetrouw naar de Champs-Elysées in Parijs te rijden. Het parcours telt 66 tijdritkilometers waarvan 35 ploeg en 31 individueel. Ook zullen zes bergetappes worden gereden.

Duel tussen Froome en Dumoulin

Aan de hand van het routeschema van de Tour en van de Ronde van Italië, dat pas eind november wordt gepresenteerd, bepaalt Tom Dumoulin in welke grote ronde hij zal starten. Dumoulin won dit jaar de Giro. Verwacht wordt dat, mits beiden deelnemen, Dumoulin in 2018 de grootste concurrent van Chris Froome zal zijn.

Tourbaas Christian Prudhomme hoopt op een eindduel tussen de twee. De verwachte ontknoping zal volgens Prudhomme plaatsvinden op de voorlaatste dag in Frans Baskenland, waar een lastige individuele tijdrit over 31 kilometer wordt verreden.

Tijdens de presentatie in Parijs werd ook de prijs voor de beste wielrenner van het jaar, de Vélo d’Or, uitgereikt aan de Brit Froome.