Toch geen doorstart voor modeketen McGregor

De doorstart van de McGregor, Gaastra en Adam-winkels gaat alsnog niet door. Dat heeft de nieuwe eigenaar, Rens van de Schoor, dit weekend besloten. Drie weken geleden kocht Van de Schoor met zijn investeringsfonds Du Soutien Beheer de failliete boedel van moederbedrijf Doniger Fashion Group. Daaronder vallen de winkels en merken van McGregror, Gaastra en Adam Brandstore.

Na drie weken informatie verzamelen over het bedrijf is Van de Schoor tot de conclusie gekomen dat een doorstart geen kans van slagen meer heeft. McGregor ging in een jaar tijd al twee keer failliet. Maandag is het personeel ingelicht dat het bedrijf het definitief niet gaat redden in deze vorm.

„Er waren te veel tegenvallers”, zegt Van de Schoor. Zo waren er problemen met leveranciers. Zij wilden alleen leveren als „het bonnetje van de vorige eigenaren” ook werd betaald. Door het faillissement en de poging tot doorstart duurde de levering aan modewinkels die de merken McGregor en Gaastra verkopen daarnaast langer dan normaal. Winkeliers konden de spullen terugsturen. „Dan krijg je voor miljoenen aan kleding terug”, aldus Van de Schoor. Uit de organisatie waren verder al belangrijke „kopstukken” naar een andere baan vertrokken. Van der Schoor: „Kijk dan naar de organisatie en de business case die over blijft: die was niet goed genoeg.”

Lees hier het interview met Rens van de Schoor bij de overname van McGregor: ‘McGregor moet misschien wat meer met z’n tijd mee’

Nu de doorstart er niet komt, verkeren rond de 325 mensen in onzekerheid over hun baan. Rond de dertig mensen zullen voorlopig aanblijven om de zaken af te wikkelen. Maar een kledingcollectie voor 2018 hoeft bijvoorbeeld niet meer te worden gemaakt. „Die mensen kunnen wij geen baan aanbieden. Zij komen vandaag hun spullen halen.”

De winkels van McGregor en Gaastra blijven open totdat de huidige collectie is verkocht. Voor de winkels van Adam Brandstore probeert het investeringsfonds van Van de Schoor een nieuwe eigenaar te vinden. Ook de merkrechten en voorraden van McGregor en Gaastra worden de komende maanden verkocht.

Eerder blies Van de Schoor, ook wel de bedrijvendokter genoemd, kwakkelende modeketens succesvol nieuw leven in. Zo saneerde en redde hij bijvoorbeeld Miss Etam en de schoenenketen Brantano. Dat het nu niet is gelukt, „dat is natuurlijk niet wat we gehoopt hadden”. Van de Schoor: „Het is een paar keer wel gelukt. Ik heb geleerd dat een tweede faillissement echt iets anders is dan een eerste. Er was een gebrek aan vertrouwen bij leveranciers en binnen de organisatie.” Of hij verlies lijdt en hoeveel, wil Van de Schoor niet zeggen.

Curator Hanneke de Coninck laat bij monde van een woordvoerder weten „verrast te zijn” door het nieuws.