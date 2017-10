Deze courgetteburgers of beignets kun je zo eten met de bijbehorende sla, maar kun je ook in een broodje meenemen als lunch. Aarzel niet te variëren met andere groenten of knoflook te gebruiken voor wat extra pit.

Rasp de courgette, voeg er een beetje zout aan toe en laat 10 minuten staan zodat het vocht eruit trekt.

Versnipper of rasp de gember fijn. Klop het ei los en kruid het met peper en de gember. Snijd de lente-ui fijn. Knijp het vocht goed uit de courgette en meng ze met het ei, het amandelpoeder en de lente-ui. Het resultaat is een dikke brij. Leg een lepel brij in een matig hete pan met wat olijfolie, druk hem een beetje plat en druk ook de zijkanten wat aan, zodat je een mooie burger krijgt.

Bak hem ongeveer 3 minuten aan elke kant. Maak intussen het slaatje. Snijd met een dunschiller of mandoline dunne plakjes van de venkel, meng ze met wat rucola, verse kruiden en wat olijfolie. Kruid met peper en zout. Serveer de burger op een bordje met wat extra versnipperde lente-ui, eventueel wat chili en wat venkelsalade.