Talibaan plegen reeks aanslagen in Afghanistan: 74 doden

Bij een reeks aanslagen van de Talibaan zijn dinsdag in Afghanistan ten minste 74 doden gevallen. Dat melden de persbureaus AP en Reuters op basis van Afghaanse overheidsbronnen. Bijna tweehonderd mensen raakten gewond. De Afghaanse onderminister van Binnenlandse Zaken spreekt van de “grootste terroristische actie van het jaar”.

De aanvallen waren gericht op overheidsinstellingen. De dodelijkste vond plaats bij een trainingscentrum van de politie in de plaats Gardez, ruim honderd kilometer onder hoofdstad Kabul. Zelfmoordterroristen brachten twee bomauto’s tot ontploffing. Minstens 21 politieagenten kwamen om het leven, onder wie de regionale politiecommandant. Ook minimaal 20 burgers vonden de dood. Na de explosies bestormden vijf mannen met bomgordels het politieterrein, maar zij werden gedood voor ze slachtoffers konden maken.

Ook bij een overheidscomplex in de provincie Ghazni vielen veel slachtoffers. Aanvallers bliezen een Humvee gevuld met explosieven op en bestormden vervolgens het gebouw. 25 politieagenten en vijf burgers overleefden dat niet. Een woordvoerder van de plaatselijke autoriteiten zegt dat de aanval negen uur duurde. Dertien aanvallers zouden bij de strijd zijn omgekomen.

Een andere aanslag vond plaats in de westelijk gelegen provincie Farah. Daar stierven drie politieagenten. Ook in Kandahar zou een aanval zijn geweest. Of daarbij doden zijn gevallen, is onbekend.

Talibaan eisen aanslagen op

De Talibaan hebben de verantwoordelijkheid voor alle aanslagen opgeëist. De moslimextremistische beweging had voor de Amerikaanse invasie van Afghanistan in 2001 de macht in het land. Nadat de Amerikanen en hun bondgenoten zich in 2014 voor het grootste deel hadden teruggetrokken uit Afghanistan, rukten de Talibaan snel weer op. De centrale regering heeft het nog maar op iets meer dan de helft van het Afghaanse grondgebied voor het zeggen. In de rest van het land maken de Talibaan en andere radicaal islamitische bewegingen de dienst uit. Zij plegen geregeld aanslagen.

Lees ook dit stuk dat NRC in mei schreef over de verslechterende veiligheidssituatie in Afghanistan: Zelfs de ambassadewijk is niet meer veilig in Kabul

President Trump was aanvankelijk van plan ook de laatste 8.400 Amerikaanse militairen terug te trekken uit Afghanistan. De verslechterende veiligheidssituatie bracht Trump echter op andere gedachten.

In augustus maakte hij bekend 4.000 extra manschappen naar Afghanistan te sturen. De Talibaan reageerden dreigend: “Zo lang er ook maar één Amerikaanse soldaat in ons land is, gaan we verder met onze jihad.”