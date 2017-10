Spaanse straaljager neergestort, piloot komt om

Een F-18-straaljager is dinsdag op een luchtmachtbasis bij Madrid neergestort. Alleen de piloot is daarbij om het leven gekomen, meldt het Spaanse ministerie van Defensie op Twitter.

Rook stijgt op bij de Spaanse luchtmachtbasis na het neerstorten van de straaljager. Foto Ana Aragon/EPA

Het toestel stortte neer tijdens het opstijgen bij de Spaanse basis Torrejon de Ardoz. Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur. Het ministerie is een onderzoek gestart en kan verder geen details geven over het ongeluk. Volgens de Spaanse krant El País was het falen van de motor de oorzaak van het neerstorten van de straaljager.

Het is het tweede incident bij de Spaanse luchtmacht in een week tijd. Afgelopen donderdag overleed de piloot van een Eurofighter toen hij crashte tijdens het landen op een basis in het zuiden van Spanje. Hij had daarvoor deelgenomen aan een militaire parade in Madrid. Het ministerie van Defensie is ook een onderzoek gestart naar dit ongeluk.