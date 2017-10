Schrijver George Saunders wint Man Booker Prize voor Lincoln in the Bardo

De Amerikaanse schrijver George Saunders is de winnaar van de Man Booker Prize 2017. Zijn roman Lincoln in the Bardo ontving dinsdagavond in Londen de prestigieuze prijs voor de beste Engelstalige roman van het afgelopen jaar. De jury noemde het winnende boek, dat de eerste roman is van de 59-jarige Amerikaan, „gedurfd en volbracht” en een „roman met een zeldzame wispelturigheid van geest en hart”. Saunders (1958) ontvangt een prijzengeld van 50.000 pond (56.000 euro).

Lincoln in the Bardo is een historische fantasyroman over de geesten op het kerkhof waar de Amerikaanse president Abraham Lincoln komt rouwen om zijn overleden zoontje Willie. In Nederland is de roman verschenen bij uitgeverij De Geus.

Dit jaar verraste de Man Booker Prize met een gevarieerde shortlist die bestond uit zowel gevestigde namen als onbekende nieuwkomers. Naast gerenommeerde schrijvers Paul Auster, Ali Smith en Mohsin Hamid waren drie debuutromans genomineerd – van Fiona Mozley (Elmet), Emily Fridlund (History of Wolves) en George Saunders (Lincoln in the Bardo), zij het dat Saunders al vaker gelauwerd is voor zijn verhalenbundels.

Het boek van George Saunders werd door wedkantoren als favoriet gezien: op Lincoln in the Bardo werd het meeste geld ingezet, gevolgd door Exit West van Mohsin Hamid en Elmet van Fiona Mozley.

Autumn van Ali Smith is, volgens cijfers die The Guardian opvroeg bij Nielsen BookScan, het best verkopende boek van de lijst: tot nu toe werd de roman 50.000 keer verkocht.