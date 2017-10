Real en Tottenham houden elkaar in evenwicht

Real Madrid en Tottenham Hotspur hebben dinsdagavond hun topper in groep H van de Champions League afgesloten in een gelijkspel: 1-1. Dankzij een eigen goal van verdediger Rafaël Varane kwam Real in het eigen Bernabeu-stadion na 28 minuten op achterstand. Sterspeler Cristiano Ronaldo scoorde vlak voor rust de gelijkmaker.

Na drie wedstrijden gaan Real en Tottenham samen aan de leiding van de groep. Beide teams hebben zeven punten, scoorden evenveel doelpunten en kregen ook hetzelfde aantal tegentreffers te verwerken. Ook de andere ontmoeting in groep H, die tussen de Cypriotische kampioen Apoel Nicosia en Borussia Dortmund, eindigde in 1-1. Beide ploegen behaalden hun eerste punt.

Feyenoord verliest opnieuw

Feyenoord leed in de Kuip de derde nederlaag in evenzoveel wedstrijden. Tegen Sjachtar Donetsk kwamen de Rotterdammers al vroeg op voorsprong, via een doelpunt Steven Berhuis in de zevende minuut. De Braziliaanse middenvelder Bernard draaide de wedstrijd vervolgens met twee treffers om. Ondanks dat Donetsk het laatste kwartier met tien man speelde (Jaroslav Rakitskiy kreeg twee keer geel), bleef het 2-1 voor de Oekraïners.

In groep F staat Feyenoord puntloos laatste. Manchester City kreeg de leiding nog steviger in handen. Het sterrenteam won met 2-1 van Napoli, en blijft daarmee nog ongeslagen. Donetsk is nu tweede in de poule.

Liverpool zorgde dinsdagavond in Slovenië, op bezoek bij NK Maribor, voor het meeste vuurwerk. De Engelsen wonnen met 7-0. Mohamed Salah en Roberto Firmino waren allebei twee keer trefzeker. De overtuigende zege levert Liverpool voorlopig de leiding in groep E op. Sevilla, dat voorheen aan kop ging, verloor uit met 5-1 van Spartak Moskou.

Het Turkse Besiktas zette in groep G een grote stap richting een plaats in de achtste finales, door AS Monaco te verslaan. In het prinsdom werd het 2-1 voor Besiktas. De Turken wonnen hun drie Champions League-duels van dit seizoen allemaal. Daardoor hebben ze nu negen punten. De grootste bedreiging voor Besiktas, Red Bull Leipzig, heeft er vier. De Duitse ploeg won thuis met 3-2 van FC Porto, dat daardoor op drie punten blijft steken.

Woensdag spelen de teams in de groepen A tot en met D hun derde Champions League-wedstrijd. Belangrijke duels zijn FC Barcelona-Olympiakos, Juventus-Sporting Portugal, Chelsea-AS Roma, Bayern München-Celtic, Anderlecht-Paris Saint-Germain en Manchester United-Benfica.