Racen naar een bezorgmonopolie

De fietskoeriers van Thuisbezorgd, Deliveroo, Foodora en UberEats zijn in grote steden net zo gewoon geworden als verdwaalde toeristen en schooiende duiven. Met kortingsacties, reclameposters en felgekleurde fietstassen trekken de bezorg-apps effectief de aandacht van voorbijgangers en potentieel hongerige klanten. Maar zo zichtbaar als ze op straat zijn, zo onzichtbaar zijn hun financiën doorgaans. Het Duitse Foodora en het Amerikaanse Uber publiceren geen cijfers, waardoor de omvang van deze nieuwe industrie moeilijk hard te maken is.

Maar maandag lekten omzetcijfers van UberEats uit via de Financial Times. Het bedrijf ligt op koers om in 2017 zo’n 3 miljard dollar bruto omzet te halen, ruim 2,5 miljard euro. Dat is een ongekend bedrag voor een dienst die pas twee jaar bestaat. Uber geeft geen commentaar op het lek.

De enorme omzet van UberEats laat ook zien hoe groot de inzet is van de race om dominantie in deze markt. Het zit er namelijk volgens veel economen dik in dat deze industrie net als andere digitale markten winner takes all is. Voor wie als eerste wereldwijde dominantie weet te bereiken, lonkt een lucratief monopolie. Dat heeft vooral te maken met zogeheten netwerkeffecten: dezelfde dynamiek die ertoe heeft geleid dat Google praktisch monopolist is geworden in zoekopdrachten en Facebook de alleenheerser is op socialemedianetwerken. Hoe groter een netwerk van gebruikers en aanbieders is, hoe sterker schaalvoordelen werken, en hoe moeilijker het is om met de marktleider te concurreren.

Investeerders hebben er veel voor over om in deze nieuwe veelbelovende markt de race aan te gaan. Uit de cijfers die wel bekend zijn valt op te maken dat de bedrijven miljoenenverliezen moeten lijden vanwege hoge uitbreidings- en reclamekosten.

De Facebook van voedsel

Een andere kandidaat om de Facebook van voedselbezorging te worden, is Facebook zelf. Dat bedrijf lanceerde dit weekend in de VS een eigen maaltijdbezorgdienst die moet meeconcurreren – nu het nog kan.

Maar als het in deze industrie de vraag is wie de Facebook van de maaltijdbezorging wordt, is het ook de vraag wie de Hyves van deze bedrijfstak dreigt te worden. Afgelopen twaalf maanden rapporteerde Takeaway.com een bruto-omzet van zo’n 1,1 miljard euro, terwijl dat bedrijf al 18 jaar bestaat. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl is wel marktleider in enkele Europese landen, waaronder Nederland.

Thuisbezorgd hoopt dat in deze markt toch ruimte blijft voor meerdere spelers en meerdere verdienmodellen. Maar dat is niet de inzet van de grootste jongens in dit wereldwijde voedselgevecht.

Correctie: In een eerder versie van dit artikel werden twee verkeerde soorten omzet vergeleken van UberEats en Thuisbezorgd.nl. Dit is aangepast.