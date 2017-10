President Duterte: Marawi bevrijd van IS

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft dinsdag verklaard dat de stad Marawi is bevrijd van rebellen gelieerd aan terreurgroep IS, meldt persbureau AP. De stad werd bijna 150 dagen door de rebellen bezet. Duterte sprak zijn troepen toe op nog geen kilometer van waar nog gevochten wordt.

In de stad houdt zich nog een groep van dertig militanten op, die twintig mensen gijzelt. Generaal Eduardo Ano zei tegen persbureau AP dat de verklaring van Duterte betekent dat de rebellen niet meer als dreiging worden gezien.

Duterte bezocht de stad nadat Filippijnse troepen de leiders van de terreurgroepen Abu Sayyaf en Maute hadden gedood.

Bekijk de fotoserie over de strijd op de Filippijnen: Op de vlucht voor IS in Marawi

Tijdens de gevechten raakten honderdduizenden Filippijnen ontheemd en volgens de autoriteiten werden de afgelopen maanden 813 rebellen, 162 militairen en 47 burgers gedood.

In mei begonnen de gevechten tussen de regeringstroepen en de islamitische rebellen. Daarop kondigde Duterte de staat van beleg af voor het hele eiland Mindanao. Die geldt nog tot eind van dit jaar, tot onvrede van de oppositie. Zij vrezen dat de president daarmee de ex-president Ferdinand Marcos achterna gaat. Hij voerde in de jaren zeventig en tachtig een schrikbewind over het land, mede dankzij de staat van beleg.