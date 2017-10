Online drugshandelaars krijgen zes jaar cel

Twee mannen van 23 jaar uit Houten en Muiden zijn dinsdag veroordeeld tot een celstraf van zes jaar vanwege grote internationale drugshandel. Het duo verkocht in acht maanden tijd tientallen kilo’s harddrugs via een zwarte marktplaats op internet. Een derde verdachte, een negentienjarige man uit Nijmegen, werd door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken.

De mannen verkochten de verboden middelen via AlphaBay, dat tijdlang gold als de grootste online marktplaats voor illegale goederen. Ze stuurden hun drugs naar klanten over de hele wereld, veelal verstopt in pindakaaspotten en wenskaarten. Het duo handelde voornamelijk in mdma, de werkzame stof in xtc, en liet zich uitbetalen in bitcoin.

De straffen vallen iets lager uit dan de zeven jaar die de officier van justitie twee weken geleden eiste. Dat is volgens de rechter mede omdat de twee mannen relatief jong zijn en een nog blanco strafblad hebben. Een van de twee verdachten heeft zich volgens de rechter ook schuldig gemaakt aan witwassen.

Derde verdachte vrijgesproken

Naast twee keer zeven jaar cel eiste het Openbaar Ministerie ook twee jaar cel tegen de Nijmeegse verdachte. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de opslag en verzending van de goederen en daarmee medeplichtig zijn aan drugshandel. Volgens de rechter zijn er weliswaar aanwijzingen dat bij betrokken was, maar onvoldoende om de man te veroordelen.

Na het sluiten van Hansa en AlphaBay verplaatste de handel zich naar andere marktplaatsen. Maar bij verkopers zit de schrik er goed in

De handel van de mannen vond volgens justitie plaats tussen juni 2016 en februari 2017. Een aantal maanden later, in juli van dit jaar, werd de marktplaats die het duo gebruikte gesloten. Dat gebeurde na een gecoördineerde actie van de politie in de Verenigde Staten, Canada en Thailand. Niet veel later werd ook marktplaats Hansa, na AlphaBay de grootste, offline gehaald.