OM eist levenslang voor dubbele moord Lelystad

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep levenslang geëist tegen Alex L., de man die vorig jaar van de rechtbank 30 jaar cel en tbs kreeg voor de doodslag op zijn vriendin en de moord op haar dochter. L.’s misdrijven waren dusdanig gruwelijk dat de oorspronkelijke celstraf te laag was, betoogde de advocaat-generaal in het gerechtshof in Leeuwarden.

L. (38) wurgde op een zaterdagochtend in december 2015 zijn 41-jarige vriendin, met wie hij in Lelystad samenwoonde. Even daarvoor had het stel ruzie gekregen, omdat L. zijn partner had verteld dat hij was ontslagen en de relatie wilde verbreken. De 15-jarige dochter werd wakker van het lawaai, kwam naar beneden en trof daar haar dode moeder aan. L. bond het meisje vast en verkrachtte haar. Een uur later vermoordde hij haar, ook door wurging.

De lichamen verborg L. in de kruipruimte van de woning van het gezin. Daar werden ze korte tijd later gevonden, nadat de zoon van L.’s vriendin zijn moeder en zus als vermist had opgegeven. L. werd een dag na de vondst opgepakt en legde een maand later een bekentenis af.

Persoonlijkheidsstoornis

De rechtbank in Lelystad legde L. 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging op, dezelfde strafmaat als de officier van justitie had geëist. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum bleek dat L. aan een persoonlijkheidsstoornis “met ontwijkende en antisociale trekken” lijdt. Door die stoornis was hij volgens de psycholoog en psychiater die hem onderzochten verminderd toerekeningsvatbaar voor het doden van zijn vriendin. Voor dat delict werd L. dus niet veroordeeld wegens moord maar wegens doodslag.

In het geval van zijn stiefdochter lag het anders: L. had na haar verkrachting tijd gehad voor bezinning, maar besloot haar alsnog om te brengen. Toen hij die overweging maakte, was L. volgens de onderzoekers wel toerekeningsvatbaar. De rechtbank beoordeelde het delict als moord. L., die ook veroordeeld werd voor het bezit van kinderporno, ging tegen zijn veroordeling in beroep. Hij vond volgens Omroep Flevoland zijn straf te zwaar. Ook wilde L. niet pas over dertig jaar aan zijn tbs-behandeling beginnen.

Justitie kwam dinsdag met de eis van levenslang, omdat ze vindt dat de aanvankelijke straf niet goed past bij het “weerzinwekkende delict” van L. “Verdachte heeft met een volstrekt oninvoelbare kilte gehandeld en het is niet te bevatten welke diepe angst het meisje in haar laatste levensmomenten moet hebben gevoeld. Het dumpen van de lichamen in de kruipruimte is ronduit mensonterend”, zei de advocaat-generaal.

Als L. veroordeeld wordt tot levenslang, blijft hij in principe ook echt de rest van zijn leven in de cel. Alleen door gratie van de koning kunnen levenslang gestraften vrijkomen. Ongeveer veertig mensen zitten momenteel in Nederland een levenslange celstraf uit. Het hof in Leeuwarden doet op 31 oktober uitspraak.