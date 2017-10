Niet vertraagd

Maandagmorgen, omstreeks negen uur. De intercitytrein uit Den Haag rijdt Amsterdam Centraal binnen, na een reis die niet geheel volgens dienstregeling is verlopen. Vanuit de luidspreker klinkt de stem van de conducteur: „Wegens een defecte trein bij Amsterdam Sloterdijk komen wij aan met een vertraging van … o nee! dat mag ik niet zeggen … komen wij 22 minuten later aan dan gepland. Namens NS onze excuses hiervoor. Wij wensen u nog een fijne dag.”

