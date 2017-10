Moeder overleden Sharleyne (8) alsnog opgepakt

De moeder van de achtjarige Sharleyne is twee jaar na het flatdrama in Hoogeveen alsnog gearresteerd op verdenking van moord dan wel doodslag. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

De 37-jarige moeder werd opgepakt op basis van nieuw bewijs, waaronder een nieuw forensisch rapport. De vrouw wordt naar verwachting morgen voorgeleid, waarop de rechter-commissaris beslist over haar voorarrest.

Het lichaam van Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 gevonden, nadat het meisje van de tiende verdieping van de flat was gevallen waar ze samen met haar moeder woonde. Het is nooit duidelijk geworden of Sharleyne zelf gesprongen is of naar beneden is gegooid. Uit getuigenverklaringen werd duidelijk dat de moeder kort na de val op de galerij stond.

NRC maakte een reconstructie van het drama: De val van Sharleyne

Een eerder strafrechtelijk onderzoek werd door het OM in Groningen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs tegen de belangrijkste verdachte, de moeder van Sharleyne. Haar vader spande met succes een zogeheten artikel-12-procedure aan bij het gerechtshof in Leeuwarden, die het OM verplichtte om toch tot vervolging over te gaan. Uit dat onderzoek volgt nu de aanhouding.