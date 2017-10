Noodtoestand in district Florida om komst alt-right-leider

De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida heeft maandag lokaal de noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van de extreem-rechtse leider Richard Spencer. Spencer, de voorman van de alt-right-beweging, geeft donderdag een toespraak op de University of Florida in de stad Gainesville.

De noodtoestand geldt voor het district Alachua, waar tegen de 250.000 mensen wonen. Gouverneur Rick Scott kan hierdoor onder meer extra hulptroepen inzetten in het geval geweld uitbreekt.

Bij een grootschalige demonstratie van extreem-rechts in Charlottesville in Virginia in augustus vielen drie doden en tientallen gewonden. Verschillende aanhangers van wit-nationalistische groepen, onder wie neonazi’s en alt-right-volgers, raakten toen slaags met antifascistische betogers. Een 20-jarige man reed met zijn auto in op een menigte van tegendemonstranten, een 32-jarige vrouw kwam toen om het leven.

‘Geweld niet getolereerd’

“We leven in een land waar iedereen het recht heeft zijn eigen mening uit te dragen”, zei gouverneur Scott, een Republikein, in een verklaring over de noodtoestand.

“Maar geweld tolereren we niet en de openbare veiligheid is altijd onze eerste prioriteit. (…) Dit decreet heb ik afgekondigd om te verzekeren dat de University of Florida en de hele gemeenschap voorbereid is zodat iedereen veilig kan blijven.”

Spencer (39), die donderdag een toespraak geeft, is een omstreden figuur in de Verenigde Staten. Hij bewondert Adolf Hitler, is de leider van de alt-right-beweging en zijn droom is van het land een volledig witte natie te maken. Tegenover de krant The Orlando Sentinel noemt hij de noodtoestand “vleiend” maar “waarschijnlijk overbodig”. Volgens lokale media in Florida is de universiteit waar Spencer spreekt bedreigd met een rechtszaak indien ze de bijeenkomst zouden schrappen.

Niet blij

De instelling is namelijk niet blij met de komst van Spencer. Kent Fuchs, de voorzitter van de University of Florida, heeft zijn studenten verteld weg te blijven van Spencers toespraak en zijn “boodschap van haat” te negeren, schrijft AP.

“De waarden van onze universiteiten worden niet gedeeld door meneer Spencer. Onze campussen zijn plekken waar mensen van alle rassen, afkomst en religies welkom zijn en met liefde behandeld worden.”

Door de wet was hij gedwongen de alt-right-leider te laten spreken, benadrukt Fuchs.

Extreem-rechts momentum

De verkiezing van president Donald Trump vorig jaar heeft extreem-rechts in de VS momentum gegeven. Een van Trumps voormalige topstrategen, Steve Bannon, sympathiseerde openlijk met de alt-right-beweging. Aanhangers daarvan streven naar witte superioriteit en worden in verband gebracht met onder meer antifeministische, antisemitische en homofobische ideeën. Na het geweld in Charlottesville sprak Trump zich in eerste instantie niet eenduidig uit tegen de extreem-rechtse demonstranten.

