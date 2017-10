Yezidi’s heroveren Sinjar op Koerden

Paramilitairen die behoren tot de Iraakse Yezidi-minderheid, hebben dinsdag de strategisch belangrijke stad Sinjar ingenomen. Dat meldt persbureau Reuters. De Koerdische Peshmerga-strijders trokken zich volgens ooggetuigen maandagavond laat zonder te vechten terug uit de Noord-Iraakse stad.

Sinjar werd geclaimd door zowel Bagdad als de Iraakse Koerden. De Yezidi’s die controle hebben overgenomen horen bij de Lalish-militie, die wordt gesteund door de autoriteiten in Bagdad.

Grote symbolische waarde

De Yezidi’s werden in 2014 symbool voor de misdaden van terreurgroep Islamitische Staat. IS-strijders namen de stad in en verjoegen de Yezidi-bevolking uit de stad Sinjar, naar een gelijknamige berg. Wie niet kon vluchten werd vermoord of gevangengenomen; meisjes en vrouwen werden tot seksslaven gemaakt en jongens werden onder dwang getraind tot zelfmoordcommando’s.

De beelden van Yezidi’s die stierven van de honger op de berg Sinjar zorgden voor veel publiciteit en politieke steun voor de internationale coalitie, waarop de strijd tegen IS in een stroomversnelling kwam. Uiteindelijk wisten 7.500 Koerdische strijders in november 2015 de stad te bevrijden, met luchtsteun van de internationale coalitie. Hier deden ook Nederlandse F-16’s aan mee.

Sinjar heeft ook een strategische ligging, aan de snelweg tussen Mosul en Raqqa, wat voorheen de twee belangrijkste IS-bolwerken waren. De Iraakse stad Mosul is inmiddels ingenomen door het Iraakse leger en in de straten van het Syrische Raqqa wordt nog gevochten.