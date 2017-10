‘IS verdreven uit laatste bolwerk Raqqa’

Terreurgroep Islamitische Staat is na het Iraakse Mosul nu ook het belangrijkste bolwerk in Syrië kwijt: de zelfverklaarde hoofdstad Raqqa is dinsdagmiddag bevrijd door strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat is gevestigd in Londen.

De stad is al maanden ingesloten door Arabische milities en de Syrische Democratische Strijdkrachten, een door de VS gesteunde coalitie van Syrische Koerden. De laatste weken was het aantal strijders in Raqqa al flink geslonken, de gevechten concentreerden zich nog in een paar straten en rondom een voetbalstadion. Raqqa werd in 2013 benoemd tot hoofdstad van het door IS te vestigen kalifaat in Syrië en Irak.

Het offensief om de stad te heroveren werd in het najaar van 2016 afgekondigd en bereikte in juni van dit jaar de laatste fase, toen de troepen de straten van de zelfverklaarde hoofdstad hadden bereikt.

Afgelopen weekend werden IS-strijders en hun gezinnen met bussen weggevoerd uit Raqqa, nadat ze zich hadden overgegeven. De strijders kregen de mogelijkheid de stad te verlaten om een bloedige eindstrijd te voorkomen.

Zo zag het leven in Raqqa eruit

Vice maakte in 2014 een documentaire over het leven in Raqqa, ten tijde van het kalifaat.

Dit bericht wordt aangevuld