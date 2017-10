Hoe gaat het met de Rohingya-kinderen?

Het World Food Programme van de VN waarschuwde in juli al in een rapport dat 80.000 Rohingya-kinderen ondervoed waren. Diezelfde maand trok de VN het rapport terug omdat de Birmese regering dit had geëist, ontdekte The Guardian deze dinsdag. Daarop ging er een verklaring uit waarin stond dat er gewerkt werd aan een gezamenlijk nieuw rapport. Vorige maand werd de VN ook al bekritiseerd over de zachte aanpak van het Birmese regime en het te laat luiden van de noodklok. Inmiddels is de vraag hoe is het nu met de gevluchte Rohingya-kinderen?