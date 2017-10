Hells Angels-baas moet 10 maanden voorwaardelijke straf uitzitten

De president van de Haarlemse Hells Angels-chapter Lysander de R. moet zijn voorwaardelijke straf van tien maanden uitzitten. Dat oordeelde de rechtbank van Noord-Holland dinsdag. De R. zou in februari van dit jaar eigenlijk voorwaardelijk vrijgekomen zijn maar omdat hij de voorwaarden van zijn straf schond, gaat dat niet door.

De R. kreeg in 2016 dertig maanden cel opgelegd wegens verboden wapenbezit en mishandeling. Voordat hij in februari vrij zou komen, werd hij een maand eerder in zijn cel gearresteerd met betrekking tot een andere zaak. In deze tweede zaak wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie, afpersing, bedreiging en brandstichting. De negen andere leden van de Haarlemse Hells Angels staan ook hiervoor terecht.

Eerdere celstraf

Door deze aanhouding vond het OM dat hij tijdens zijn eerdere celstraf van dertig maanden de voorwaarden had geschonden. De officier van justitie wilde dat hij daarom nog zijn resterende tien maanden uitzit. De rechter gaat daarin mee.

Ook al zou De R. dinsdag vrijgesproken zijn, dan was er feitelijk niets aan zijn huidige situatie veranderd. Hij zit namelijk al vast voor de zaak waarvoor hij in januari in zijn cel aangehouden werd. Totdat die zaak inhoudelijk behandeld wordt in maart moet hij blijven zitten, bepaalde een rechter vorige week.