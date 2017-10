Hearst neemt bladen JAN, Vogue NL, Quest over

Quest, JAN en onder meer de Nederlandse titels van National Geographic en Vogue komen in handen van het Amerikaanse mediaconcern Hearst. Het conglomeraat neemt de tijdschriften over van Nederlandse tak van tijdschriftenuitgever Gruner und Jahr (G+J). Hoeveel de Amerikanen voor de titels betalen, maken ze niet bekend.

In een persbericht kondigde Hearst de overname dinsdag aan. G+J maakte in augustus al bekend dat het zijn Nederlandse zusterbedrijf wilde verkopen, nadat twee maanden daarvoor directeur Eric Blok aftrad. Eerder verkocht G+J ook al zijn Oostenrijkse en Spaanse titels. Het wil zich vooral richten op de voor het bedrijf belangrijke Duitse en Franse markt. Hearst geeft de Nederlandse titels van ELLE, Cosmopolitan en Esquire reeds uit onder licentie. Ook zakenblad Quote is in bezit van het Amerikaanse concern.

Door de overname wordt Hearst Netherlands in één klap ongeveer twee keer zo groot, schrijft ANP. Het bedrijf telt straks rond de 280 medewerkers. De overname moet nog door de mededingingsautoriteit goedgekeurd worden. Voor het eind van het jaar is de verwachting dat ze wordt afgerond.