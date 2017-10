Feyenoord leert, maar niet snel genoeg

Het was niet genoeg, verre van. Weer niet. Feyenoords reis door de Champions League is er een vol van desillusies, met tegenslag na tegenslag. Zo lang als er naar is uitgekeken, de elite van Europa, zo mager is het hoofdmaal. Het is een figurantenrol in de Champions League van dit Feyenoord, met nul punten uit drie duels na de 2-1 thuisnederlaag tegen Sjachtar Donetsk dinsdagavond.

Het is een leerproces waar dit Feyenoord doorheen gaat in de Champions League. Van Manchester City kreeg het een masterclass (4-0), tegen Napoli (3-1) waren er premature tekenen van verbeteringen waarneembaar en tegen Sjachtar zag je in de eerste helft voor het eerst een ploeg die aanspraak leek te maken op een punt of meer.

Je ziet de leercurve in details. Waar City vorige maand nog kon scoren uit twee korte hoekschoppen na naïef verdedigen zie je dat er nu wel adequaat wordt opgetreden tegen korte corners van Sjachtar. Maar het gestel van Feyenoord is broos deze weken, gaatjes in de defensie zijn snel gevonden. Het moet gezegd, het is ook een ongekend zware poule, met Manchester City, Napoli en Sjachtar die alle drie koploper zijn in de nationale competities. Waar bij Feyenoord iets van verval is ingetreden, na drie prijzen in zeventien maanden tijd.

Even klikt het team in elkaar

Voor het eerst deze Europese campagne klikt het elftal in elkaar, in de eerste fase. Met als belangrijkste pijler de teruggekeerde Deense spits Nicolai Jørgensen die voor het eerst na vijf weken weer in de basis begint. Hij gaat voorop, is aanspeelpunt, rukt op over de flanken, maakt acties, schiet waar hij kan. Hij is het die Feyenoord weer wat kleur geeft in grijze tijden. Furieus is de opening, die in veel deed denken aan de manier waarop PSV werd afgejaagd in februari (2-1). In de eerste twee minuten zijn er gelijk aanzienlijke mogelijkheden voor Jean-Paul Boëtius en Jørgensen, zonder resultaat.

Na acht minuten poeiert Tonny Vilhena van ver op goal, de Sjachtar-doelman krijgt er geen grip op, waarop Steven Berghuis in de rebound raak kopt. Heel even trekt er hoop door de Kuip, een vooruitzicht op de eerst zege in de Champions League sinds 2002. Maar het is van korte duur, het powervoetbal dat getoond wordt, met Sofyan Amrabat als een van de voortrekkers.

De verdediging hangt nog van duct tape aan elkaar, met als opvallendste naam Sven van Beek, de centrale verdediger die zwaar geblesseerd raakte aan zijn voet. Hij miste het volledige kampioensjaar en liep in mei nog op krukken op het bordes van het stadhuis op de Coolsingel. Na anderhalf jaar is hij terug. Net als ook rechtsback Bart Nieuwkoop terug is na een blessure, hij maakte zijn eerste minuten dit seizoen in het eerste – direct in de Champions League.

Wachten op de nekslag

De aspiraties van Feyenoord zakken snel weg na het snelle doelpunt. Na een krap half uur ligt het open achterin na een fantastische steekpass van Fred, zijn landgenoot Bernard sluipt snel weg uit de rug van Van Beek en kan eenvoudig de 1-1 maken. Heerlijke Braziliaanse combine in de Kuip – acht Brazilianen telt de selectie van Sjachtar.

De dreun volgt snel na rust. Sjachtar komt door over links en Bernard kan vrij inkoppen bij de tweede paal: 1-2. Het is te makkelijk, te slap, te gedwee. Als Feyenoord een duel had moeten winnen, was het deze, tegen de op papier minste van de drie tegenstanders. Iets van berusting lijkt bij Feyenoord in te treden. Ook een rode kaart van Sjachtar-speler Jaroslav Rakitski kan niet helpen. Kansjes zijn er nog, maar een gelijkmaker blijft uit.

Drie duels zijn er nog te gaan. De derde plaats en daarmee de Europa League lijkt een utopie. Het is wachten op de nekslag in deze poule. Die kan over twee weken komen return in Charkov. Met potlood kan je het al opschrijven.