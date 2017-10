Facebook koopt alweer een potentiële concurrent op

TBH, kort voor to be honest, is misschien wel de schattigste app van het moment. Amper twee maanden na de lancering in de VS blijken tieners elkaar daarmee in totaal al één miljard complimentjes te hebben verstuurd. Gebruikers krijgen vragen voorgelegd als: ‘met wie ga je het liefst naar een feestje?’ en ‘wie heeft het meeste doorzettingsvermogen’. Als één van je vrienden jou kiest, ontvang je van hem of haar een anoniem bericht. „Als wij de mentale gezondheid van miljoenen tieners verbeteren, telt dat voor ons als succes”, zei de oprichter onlangs in een interview.

En nu wordt TBH overgenomen door Facebook.

Details zijn niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om een aankoop van zo’n 100 miljoen dollar, volgens het doorgaans betrouwbare blog Techcrunch. Voor de techindustrie, waar de miljarden in het rond vliegen, is dat een weinig opzienbarend bedrag. Maar de deal wordt een stuk opzienbarender als je de top-10 meest gedownloade apps van de VS ziet.

TBH staat nu op 1, en voordat Facebook TBH kocht, bezat dat bedrijf al drie van de tien populairste apps in de Amerikaanse App Store: Facebook Messenger, Instagram en Facebook zelf. Het is bovendien eigenaar van WhatsApp, een app die al op 1,3 miljard smartphones staat.

Hoe wenselijk is het dat één bedrijf zo dominant is in de app-economie? Daarover neemt de maatschappelijke discussie recent toe, al zien mededingingsautoriteiten voorlopig nog geen grond om in te grijpen.

Facebook heeft een enorme datavoorsprong: via zijn eigen platforms kan het beter dan wie dan ook in de gaten houden welke apps veel worden gedeeld en besproken. Het gebruikt vervolgens de enorme winsten die het haalt uit dataverzameling en online-advertenties om potentiële concurrenten al vroeg op te kopen. TBH dus al binnen twee maanden na de lancering, en nog voor de internationale lancering: TBH is nu alleen nog in de VS te downloaden.

Facebooks zakken zijn zo diep, dat vrijwel geen enkele ondernemer nee zegt tegen de enorme aanbiedingen die het bedrijf doet. Toen WhatsApp nog maar vijftig man in dienst had, slokte Facebook het op voor 19 miljard dollar. Instagram kocht het voor 1 miljard dollar toen dat bedrijf slechts dertien medewerkers had.

Alleen Snapchat-oprichter Evan Spiegel stond stevig genoeg in zijn schoenen om een bod van naar verluidt 3 miljard dollar te weigeren. Destijds was Spiegel 23 jaar oud. Inmiddels is Snapchat wel de enige serieus overgebleven uitdager van Facebooks macht op sociale media, al daalde de beurskoers van Snapchat de laatste maanden met een kwart.

Start-ups worden al lang niet meer per se opgericht om uit te groeien tot concurrent voor de grote techbedrijven, maar mikken er juist steeds vaker op door hen te worden opgekocht. Dat is bijvoorbeeld ook zichtbaar in de veelbelovende nieuwe industrie rondom kunstmatige intelligentie, waar veel start-ups worden opgekocht door de grote technologiebedrijven uit Silicon Valley.

De financiële ongelijkheid in de internetbranche neemt alleen maar verder toe. Onderzoeksbureau IAB becijferde eerder dit jaar dat van alle omzetgroei in online-advertenties, 45 procent naar Facebook gaat. 54 procent van de groei gaat naar Facebooks rivaal Google, en alle andere onlineadvertentiebedrijven bij elkaar opgeteld mogen het overgebleven procentje verdelen. Ook alle potentiële advertentie-inkomsten uit TBH komen straks op de al grote hoop van Facebook. Dat maakt de app helaas meteen al wat minder schattig.

