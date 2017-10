Duizenden nepgoederen in beslag genomen in Delft

De politie heeft dinsdag een grote hoeveelheid nepartikelen in beslag genomen. De goederen lagen opgeslagen in een loods in Delft, zo meldt de politie.

Verspreid over verschillende ruimtes troffen agenten duizenden jassen, schoenen, t-shirts en tassen aan. Ook lagen er grote hoeveelheden neplogo’s, knopen en emblemen opgeslagen. Bovendien waren er in de loods meerdere ateliers gehuisvest waar personen op merkloze spullen logo’s van dure merken naaiden.

Een van de vier personen die zich tijdens het onderzoek in de loods bevond, werd aangehouden. Het gaat om een 45-jarige Hagenaar. De andere drie zijn vermoedelijk werknemers. Het namaken van merkartikelen is een economisch delict. Volgens de politie is nog onduidelijk wat de precieze rol van de Hagenaar hierin is.

Slaapplaatsen

De politie gaat er van uit dat de werknemers van het naaiatelier daar ook woonden. Agenten troffen namelijk meerdere bedden, een keuken en een douche in de loods aan. De in beslag genomen goederen zullen worden geteld en daarna worden vernietigd.