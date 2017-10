Dit heeft Facebook gedaan met de Amerikaanse democratie

Facebook en de Amerikaanse verkiezingen kun je niet meer los van elkaar zien. Tijdens de verkiezingen van 2016 g het naast over de kandidaten erg vaak over trollen, Russische advertenties en nepnieuws. Bij The Atlantic vroegen ze zich af wat Facebook heeft gedaan met de Amerikaanse democratie. En waarom zagen we dat niet aankomen?

Eerst even terug 2012, toen we ook dachten dat Facebook de verkiezingen had beïnvloed. Om mensen aan te moedigen om te gaan stemmen zette Facebook een I Voted-knop in de tijdlijnen van gebruikers. Als je gestemd had, kon je dat aangeven en daarmee moedigde Facebook zijn gebruikers aan om te gaan stemmen. Volgens onderzoek dat geciteerd wordt in het artikel was het sociale medium daarmee verantwoordelijk voor de hoge opkomst onder jongeren, van wie veel stemden op de Democraten.

Informatiebubbels

Dit is een schijntje in vergelijking met de invloed die Facebook op de laatste verkiezingen zou hebben gehad. In het artikel wordt uitgelegd welke veranderingen Facebook doorvoerde in de afgelopen jaren voor eigen gewin. Als gevolg daarvan werd de informatievoorziening van gebruikers uit balans bracht. Zo legt de auteur uit hoe de filterbubbels daadwerkelijk tot stand kwamen en welke invloed die hadden op het stemgedrag van Facebookgebruikers.

Niemand had zien aankomen hoeveel invloed Facebook zou uitoefenen op de informatievoorziening van gebruikers en daarmee op de Amerikaanse verkiezingen. Ook de auteur zelf niet. En de midterm-verkiezingen van 2018 staan alweer op de stoep.