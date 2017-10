Chinese stoelendans zal laten zien hoeveel macht Xi écht heeft

Hoeveel steun heeft Xi Jinping?

Van de ongeveer 2.300 leden van het Partijcongres gaat zo’n 10 procent met pensioen. Ook het politbureau kampt met vergrijzing: 11 van de 25 stoelen komen vrij in het hoogste regeringsorgaan, en zelfs vijf van de zeven stoelen in het staand comité, dat de dagelijkse leiding heeft in het land. In het diepste geheim is gewerkt aan een nieuwe lijst namen. Juist door die geheimzinnigheid kunnen er „een of twee nieuwe leden van het politbureau komen die bij niemand op het lijstje stonden”, zegt China-onderzoeker Matthias Stepan van het Mercator Instituut in Berlijn.

Het kan zijn dat niet iedereen wordt vervangen en het politbureau kleiner wordt: dat geeft de president meer bewegingsruimte dan zijn voorgangers. De afgelopen jaren heeft Xi al een stevige machtsbasis opgebouwd. De anticorruptiecampagne die hij na zijn aantreden lanceerde, kwam daarbij goed van pas. Volgens vorige week gepresenteerde cijfers verloren ruim 250 hoge ambtenaren hun baan en werden 1,4 miljoen partijleden bestraft omdat ze steekpenningen hadden aangenomen of hun positie anderszins hadden misbruikt. Xi is mede dankzij die anticorruptiecampagne populair onder de bevolking.

Het negentiende Partijcongres markeert tot op zekere hoogte het begin van het Xi Jinping-tijdperk. Politcoloog Chen Daoyin

Dankzij deze campagne kon hij vertrouwelingen op sleutelposities benoemen, die Xi’s plannen altijd steunden. Het is voor de president een stuk gemakkelijker om zijn wil door te voeren als hij daarover niet steeds hoeft te onderhandelen.

Zo vergroot Xi ook zijn invloed op het landsbestuur als in het politbureau vooral zijn politieke vrienden worden benoemd. „De topleiders beïnvloeden de ontwikkeling van het land enorm”, zegt Jiangnan Zhu, politicoloog aan de Universiteit van Hongkong. „Hun visie en leiderschapsstijl heeft gevolgen voor de toekomst van China.” Belangrijk is Xi’s adviseur Wang Qishan, die de anticorruptiecampagne leidt. Hij is 69 jaar en mag met pensioen. Maar kan Xi hem missen? „Of Wang in het politbureau blijft, wordt de interessantste vraag op het Partijcongres”, zegt Chen Daoyin, politicoloog in Shanghai.