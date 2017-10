CDA’er Hugo de Jonge wordt vicepremier in Rutte III

Hugo de Jonge wordt minister van Ouderenzorg in het kabinet-Rutte III. De Jonge, nu nog wethouder in Rotterdam, wordt ook een van drie vicepremiers in het kabinet. De andere twee zijn Carola Schouten (ChristenUnie) en hoogstwaarschijnlijk Kajsa Ollongren (D66). Dat bevestigen bronnen dichtbij de formatie en in Amsterdam, waar Ollongren nu wethouder is.

De keuze voor De Jonge als vicepremier is verrassend. Hij werkte in het verleden als politiek assistent van CDA-ministers, maar heeft alleen bestuurlijke ervaring in Rotterdam, waar hij sinds 2010 wethouder is.

Ank Bijleveld (CDA), nu commissaris van de koning in Overijssel, krijgt het departement van Defensie. De Amsterdamse advocaat en hoogleraar Ferdinand Grapperhaus is voor het CDA de beoogde minister van Justitie, al wil zijn partij dat nog niet hardop zeggen. Daarmee zijn de vier ministers van het CDA bekend. Eerder werd duidelijk dat het Eerste Kamerlid en McKinsey-partner Wopke Hoekstra minister van Financiën wordt.

Ruim een week na de presentatie van het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie krijgt de kabinetsploeg steeds meer vorm. Zo zou VVD’er Sander Dekker als minister van Veiligheid de politie onder zijn hoede krijgen. Zijn partijgenoot Malik Azmani wordt naar verluidt de derde bewindspersoon op het department, als staatssecretaris van Asiel. Eerder werd bekend dat VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra naar Buitenlandse Zaken gaat en zijn partijgenoot Eric Wiebes, nu nog staatssecretaris van Financiën, de leiding krijgt over Economische Zaken en Klimaat. D66-Kamerlid Wouter Koolmees lijkt ook zeker van een kabinetspost, waarschijnlijk op Sociale Zaken.

Andere namen die bij de VVD worden genoemd zijn europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen als minister van Infrastructuur en Milieu en UWV-voorzitter Bruno Bruins op het ministerie van Onderwijs.

De verdeling van de ministersposten kan de komende dagen nog schuiven tussen partijen als er kandidaten afhaken. Zo belt D66-leider Alexander Pechtold pas vanaf woensdag met de kandidaat-bewindslieden. Komende vrijdag komen fractievoorzitters Pechtold, Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) langs bij premier Rutte om de definitieve lijst vast te stellen. Op zaterdag, maandag en dinsdag spreekt Rutte vervolgens met alle kandidaat-bewindslieden.

Rutte III krijgt zestien ministers: zes voor de VVD, vier voor het CDA, vier voor D66 en twee voor de CU. Daarnaast komen er acht staatssecretarissen. Dat zijn vier bewindslieden meer dan in het huidige kabinet. Om een totaal van 24 te halen, komt er op enkele departementen een tweede minister: Volksgezondheid, Veiligheid en Justitie en Economische Zaken.

Op dat laatste departement komt er naast een klimaatminister voor het eerst in zeven jaar ook weer een minister van Landbouw.