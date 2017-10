Bosbranden eisen tientallen levens in Zuid-Europa en Californië

Zuid-Europa: 36 mensen komen om in Portugal, 4 in Spanje

Opnieuw gaan de beelden van machteloze Portugezen die al hun bezittingen voor hun ogen in vlammen zien opgaan, de hele wereld over. En van verkoolde auto’s van slachtoffers, die op de vlucht voor de snel om zich heen grijpende vlammenzee werden ingesloten. Voor de tweede keer binnen een paar maanden is het midden van Portugal opgeschrikt door grootschalige bosbranden, met tientallen slachtoffers als gevolg.

Volgens de Portugese autoriteiten zijn er sinds zaterdagnacht zeker 36 doden gevallen bij de honderden brandhaarden. Wegen werden afgesloten, dorpen zijn geëvacueerd. In het Spaanse Galicië kwamen vier mensen om door branden, die werden aangewakkerd door de tropische storm Ophelia die maandag over Ierland kwam. De vuurzee kwam dichtbij de stad Vigo. Premier Mariano Rajoy liet doorschemeren dat de branden waarschijnlijk zijn aangestoken.

Vrijwilligers bestrijden een natuurbrand bij de Portugese plaats Obidos. Foto Armando Franca/AP



Portugal heeft ieder jaar te maken met bosbranden, maar niet eerder vielen er zoveel doden als in 2017. Nu dus al minimaal honderd. Afgelopen juni woedde rond Pedrógão Grande een van de dodelijkste branden ooit, met 64 slachtoffers. Tientallen mensen werden door de vlammen ingesloten toen ze in hun auto’s probeerden te vluchten. Sinsdien is er weinig tot niets veranderd.

Net als een paar maanden geleden waren de branden door de grote droogte en de, voor deze tijd van het jaar, hoge temperaturen in combinatie met harde wind opnieuw moeilijk te bestrijden. Wederom blijkt dat de Portugezen onvoldoende mankracht en middelen hebben om grote branden te kunnen controleren.

Bosbrand in het Spaanse Nigran Foto Brais Lorenzo/EPA





Er is vermoeden dat veel branden zijn aangestoken. In een studie (uit 2012) naar alle branden in Zuid-Europa tussen 1996 en 2010 becijferden Portugese geografen dat negen op de tien veroorzaakt worden door menselijk handelen. Bossen worden aangestoken om de papierprijs te drukken.

In het midden en noorden van Portugal en in de Spaanse regio Galicië zijn ten behoeve van de papierindustrie op grote schaal eucalyptusbossen aangeplant. Nadeel van de eucalyptussen is dat ze heel goed branden en exploderen. Wetgeving om het planten van eucalyptus te beperken, helpt onvoldoende.

Portugal werd eerder dit jaar ook getroffen door zware bosbranden. Daarbij kwamen 63 mensen om het leven. Het getroffen gebied kampte met grote droogte en extreme hitte

Californië: branden bijna gedoofd, bewoners naar huis

In het noorden van Californië, waar bosbranden de afgelopen week het leven kostten aan zeker 40 personen en 57.000 gebouwen in de as werden gelegd, lijkt de situatie langzaam onder controle te komen.

Tienduizenden inwoners van het gebied, waaronder mensen in de steden Napa en Calistoga, mochten op maandag, na een dagenlange evacuatie, terugkeren naar huis. Rond de 40.000 mensen wachten nog op terugkeer, zo meldde The New York Times maandag. Afnemende wind zorgde er op zondag al voor dat brandweerlieden terrein wonnen op de vlammen.

Foto Justin Sullivan/AFP



Maar de strijd is nog niet gestreden, zo waarschuwt de brandweer. Er zijn nog zeker tien brandhaarden, tenminste tweehonderd inwoners worden nog vermist en duizenden zijn ontheemd.

Dit seizoen van bosbranden is een van de dodelijkste in de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse staat, volgens informatie van het Californische departement van Bosbouw en Brandbescherming. Onder de slachtoffers zijn veel ouderen die zichzelf niet tijdig in veiligheid konden brengen.

In de kustregio Napa County ging tot nog toe 45.000 hectare in vlammen op. In Sonoma County, verder landinwaarts, werd 48.000 hectare in as gelegd; de schade bedraagt daar meer dan 3 miljard dollar (2,5 miljard euro), volgens lokale politici.