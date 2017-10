Boekraket naar Nederland voor MH17-onderzoek

Het team dat strafrechtelijk onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17 heeft een Boekraket naar Nederland laten komen. De raket werd beschikbaar gesteld door Georgië, bevestigt het Openbaar Ministerie dinsdag na berichtgeving van RTL Nieuws. Vlucht MH17 stortte in juli 2014 neer nadat het boven de Krim door een wapen van hetzelfde type werd getroffen. Daarbij vielen 298 doden.

Het Joint Investigation Team (JIT) heeft de raket naar Nederland gehaald als “referentiemateriaal”, zegt woordvoerder Wim de Bruin. Georgië stelde hem beschikbaar na een rechtshulpverzoek.

Eerdere tests

Het JIT heeft ook rechtshulpverzoeken ingediend bij Finland en Oekraïne, die de raketten eveneens in hun arsenaal hebben. Die twee landen gaven eerder aan dat verzoek gehoor aan door een zogenoemde arenatest te faciliteren.

Bij de arenatest werd zowel een volledige Boekraket als alleen de springkop tot ontploffing gebracht. Rondom de explosie waren onder meer platen aluminium opgesteld, die gebruikt werden om te bestuderen welke schade de raket kon aanrichten aan de romp van het vliegtuig. Het nieuws over die tests werd eerder al naar buiten gebracht.

Bekijk hier beelden van de arenatest.



Advies NFI

De Boekraket is sinds 22 februari van dit jaar in Nederland. Het wapen werd overgebracht op advies van het Nederlands Forensisch Instituut, zegt het OM. Het NFI had aangeraden om in het onderzoek naar de ramp zoveel mogelijk bewijsstukken en referentiemateriaal te vergaren.

De raket stelt het onderzoeksteam in de gelegenheid om aangetroffen “sporen en bewijzen in relatie tot MH17″ te vergelijken met de “Boekraket of onderdelen van de raket”, aldus het OM.

Volgens RTL wordt de Boekraket niet alleen gebruikt voor het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Defensie zou het wapen ook gebruiken om te kijken in hoeverre die een bedreiging vormt voor de nieuwe F-35-straaljager, beter bekend als de Joint Strike Fighter. Dat nieuws wilde het OM noch Defensie dinsdagavond bevestigen.