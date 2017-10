Beatrix Ruf stapt op als directeur Stedelijk Museum Amsterdam

Beatrix Ruf stapt met onmiddellijke ingang op als artistiek directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Zij doet dat, zegt ze in een persbericht, „in het belang van het museum, gelet op de speculaties in de media in de afgelopen weken, die mogelijk een impact kunnen hebben op de reputatie van het museum”.

De positie van Ruf stond onder druk door aanhoudende onthullingen in NRC over haar nevenactiviteiten. Onder meer bleek dat Ruf een kunstadviesbedrijf heeft dat in 2015, haar eerste jaar als directeur, ten minste 437.306 euro winst maakte.

Op korte termijn zal op interimbasis een zakelijk directeur worden aangesteld, meldt de raad van toezicht. Die zal samen met het managementteam de taken van Ruf overnemen. Ruf krijgt nog drie maanden doorbetaald – een arbeidsrechtelijk gebruik, aldus het Stedelijk.

Ruf maakte bij haar aanstelling in 2014 afspraken over haar nevenactiviteiten met Alexander Ribbink, de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht. In haar vrije tijd mocht de directeur haar nevenactiveiten van hem voortzetten, mits die niet zouden afdoen aan haar voltijdsbaan als directeur.

Ferdinand Grapperhaus, voorzitter van de raad van toezicht, maakte afgelopen vrijdag in een verklaring aan NRC bekend die afspraken, en de wijze waarop Ruf zich daaraan zou hebben gehouden, „zorgvuldig te willen toetsen”.

Twintig nevenactiviteiten

In het laatste jaarverslag, dat over 2016, vermeldde Ruf twintig nevenactiviteiten, verdeeld over tien landen. Voor de helft betrof het jurylidmaatschappen, maar ook adviseerde zij private verzamelaars en musea. Partijen waarvan ze soms ook werk leende voor tentoonstellingen in het Stedelijk. De naam van haar adviesbedrijf, Currentmatters BV, ontbrak op het overzicht van haar nevenactiviteiten.

Over haar nevenactiviteiten en de verstrengeling met haar artistieke beleid in Amsterdam legden Ruf en het museum geen verantwoording af in het jaarverslag. Ook ontbreekt in de opgave van haar nevenactiviteiten de naam van de Zwitserse verzamelaar Ringier. Dat haar naam in het jaarverslag van Ringier staat en dat zij recentelijk als bestuurder nog een officieel document van de uitgeverij tekende, deed ze af als een „administratieve fout”.

Ruf kwam onlangs ook in opspraak door twee transacties met kennissen van haar. Eerst bleek dat zij vorig jaar van een Zwitserse verzamelaar een Mondriaan leende die vals bleek te zijn, een feit dat bekend was bij de eigenaar. En anderhalve week geleden onthulde NRC dat het Stedelijk geheim had gehouden dat het 1,5 miljoen euro heeft betaald aan de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann, als voorwaarde voor een schenking van zo’n 175 werken.

De raad van toezicht heeft opdracht gegeven tot twee onderzoeken. Een externe expert op het gebied van goed bestuur zal evalueren hoe de leiding van het museum In opdracht van de Raad van Toezicht zal de komende maanden de wijze waarop de leiding van het Stedelijk Museum heeft gefunctioneerd worden geëvalueerd. Een externe expert op het gebied van goed bestuur zal over een paar maanden rapporteren over de met Ruf gemaakte arbeidsafspraken, inclusief de daarbij behorende controlemechanismen.

Daarnaast zal ‘beloningsexpert’ Jaap van Slooten, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, evalueren of het museum zich de afgelopen jaren heeft gehouden aan de Wet normering topinkomens. De resultaten van beide evaluaties belooft het museum openbaar te maken.