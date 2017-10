Janine Abbring wint Sonja Barend Award

Janine Abbring heeft de Sonja Barend Award gekregen voor haar interview in het programma Zomergasten met Eberhard van der Laan. In De Wereld Draait Door ontving de presentator de vakprijs voor het beste televisie-interview dinsdag uit handen van Barend zelf.

Het gesprek met Van der Laan had een grote emotionele lading. De Amsterdamse burgemeester had een paar maanden eerder bekendgemaakt dat hij aan uitgezaaide longkanker leed. Zijn optreden in Zomergasten was het laatste interview dat Van der Laan gaf voor zijn overlijden begin deze maand.

Van der Laan toonde zich tijdens het gesprek geraakt toen het bijvoorbeeld ging over Ajax-voetballer Abdelhak Nouri, die op twintigjarige leeftijd in coma belandde na een hartstilstand. Aan het einde van het interview schoten zowel Van der Laan als Abbring vol toen het ging over zijn nalatenschap aan Amsterdam. “Ik hoop dat het de lieve stad blijft die het is”, zei Van der Laan. “Jij hebt hem ook liever gemaakt”, reageerde Abbring. De aflevering trok bijna één miljoen kijkers.

‘Die vader en moeder hebben dat jochie gemaakt dat wij nu allemaal zo waarderen.’ #zomergasten #Nouri pic.twitter.com/xi9NQZIVYQ — VPRO Zomergasten (@zomergasten) 30 juli 2017

Abbring versloeg Jeroen Pauw en Wilfried de Jong, die samen met haar als laatste kanshebbers voor de interviewprijs waren overgebleven. Pauw was genomineerd voor het interview dat hij in de reeks Vijf jaar later maakte met Diederik Samsom. De ex-politicus had op het moment van het vraaggesprek net de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA verloren. De Jong dong mee naar de Award voor zijn interview met koning Willem-Alexander, naar aanleiding van diens vijftigste verjaardag.

Eerste seizoen

Het was enigszins verrassend dat Abbring bij de laatste kandidaten hoorde. Het was pas haar eerste seizoen als presentator van Zomergasten. Waarschijnlijk gaat Abbring ook het volgende seizoen presenteren. De VPRO, de omroep die het programma maakt, heeft al laten weten verder te willen met haar. Ook Abbring zelf wil door, zei ze maandag tegen het AD.

Als winnaar van de Sonja Barend Award volgt Abbring Humberto Tan op. Die won de prijs vorig jaar voor zijn interview in RTL Late Night met Nederlandse overlevenden van de aanslag in het Bataclan-theater in Parijs. De twee jaar daarvoor sleepte Pauw de Award in de wacht.