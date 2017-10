1.200 ambtenaren nodig voor registratie EU-expats in VK

Er zijn 1.200 ambtenaren nodig om alle Europese expats in het Verenigd Koninkrijk te registreren na de Brexit. Het Britse Ministerie van Financiën heeft vijftig miljoen pond (bijna 62 miljoen euro) uitgetrokken om een dergelijke administratie op te zetten, schrijft persbureau Reuters dinsdag.

Het Verenigd Koninkrijk beschikt niet over een gemeentelijke basisadministratie waardoor alle EU-burgers woonachtig in het Verenigd Koninkrijk apart geregistreerd moeten worden. Voor de niet-Britten moet na Brexit dus een apart stelsel opgezet worden.

De Britse regering heeft nu zevenhonderd ambtenaren aangenomen en er zijn nog zeker vijfhonderd extra krachten nodig om dit mogelijk te maken. Naar schatting wonen er zo’n drie miljoen Europeanen in het Verenigd Koninkrijk. Wat er gebeurt met hun juridische status na de uittreding in maart 2019, is nog onduidelijk.

Uitzetting

De registratie van Europese expats wordt uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat kampt de afgelopen maanden met problemen nadat ten onrechte gedreigd werd in brieven met met uitzetting en detentie. Premier Theresa May gaf later toe dat er een “onfortuinlijke fout” was gemaakt.

Meer vaart achter de onderhandelingen

De onderhandelingen zitten momenteel in een impasse. Eerder riep oppositiepartij Labour de regering daarom op om als noodmaatregel een extra ronde onderhandelingen in te lassen. Donderdag overlegt May nogmaals met de EU-top over de uittredingsvoorwaarden.

Maandag kwamen de premier en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker al samen om de voortgang van de onderhandelingen te bespreken. Volgens beiden moet er de komende maanden meer vaart worden gezet achter de onderhandelingen, wil een Brexit-deal met de EU nog mogelijk zijn.

Minister Amber Rudd (Binnenlandse Zaken) zei dinsdag dat het “ondenkbaar” is dat de twee partijen niet op tijd tot een deal zullen komen, zo meldt Reuters. Daarmee neemt Rudd bewust afstand van uitspraken van collega’s, die er eerder voor pleitten de mogelijkheid tot uittreding zonder deal open te houden.

De EU wil dat het Verenigd Koninkrijk meer concessies doet voor het over de invulling van een handelsrelatie wil praten. Over de drie belangrijkste punten - burgerrechten, de financiële vereffening en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland heerst onzekerheid, zei EU-onderhandelaar Michel Barnier dinsdag.

Vertrek van instellingen

De Brexit leidt ook tot het gedwongen vertrek van twee grote Europese instellingen, namelijk de geneesmiddelenautoriteit EMA en de bankenautoriteit EBA. Meerdere lidstaten hopen een van de twee instellingen in de toekomst te kunnen huisvesten. Volgens persbureau AP is het uitgesloten dat beiden zich in hetzelfde land zullen vestigen. Steden als Brussel, Warschau, Wenen en Dublin bereiden pitches voor om hun kans te vergroten. Minister Koenders zei dinsdag “hoopvol” te zijn dat een van de twee agentschappen zich in Nederland zal vestigen.