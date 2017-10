Zo ver kunnen Kims raketten komen

Ronkende Noord-Koreaanse staatspropaganda herinnert de wereld de laatste maanden regelmatig aan de mogelijkheden van Pyongyangs raketarsenaal. De projectielen zullen de Amerikaanse president Trump “laten boeten voor zijn uitspraken”. Ze zullen “het Amerikaanse vasteland tot stof en as verpulveren”. Ze zullen in een salvo worden afgeschoten op de wateren rond het eiland Guam, een overzees gebiedsdeel van de VS.

Maar wat weten we eigenlijk echt van Kim Jong-uns raketten? Hoe ver kunnen ze vliegen? Welke types zijn er? En: kunnen ze nou kernwapens vervoeren of niet? Dit interactieve verhaal van de Australische omroep ABC News zet het allemaal overzichtelijk op een rijtje. Op een bewegende wereldbol kun je precies zien welke delen van de wereld binnen het bereik vallen van de verschillende Noord-Koreaanse raketten.

10.000 kilometer

Zo maakt de kaart bijvoorbeeld in een oogopslag duidelijk waarom Hawaï in juli zijn burgers instrueerde wat te doen in geval van een kernaanval - voor het eerst sinds de Koude Oorlog. De Hwasong-14-raket - op 4 juli voor het eerst gelanceerd - heeft een reikwijdte tot 10.000 kilometer, waarmee hij de Amerikaanse staat met gemak zou halen. Net als het grootste deel van Europa, inclusief Nederland. Als zo’n raket de VS daadwerkelijk zou bereiken, heeft hij een goede trefkans. Aan de Amerikaanse westkust staat een raketschild, maar dat haalt in tests slechts vijftig procent van de doelwitten neer.



Filmpje van een Hwasong-14-lancering op 4 juli.



Een andere raket, de Taepodong-2, wordt normaal gebruikt om satellieten de ruimte in te schieten. Maar als hij in een ballistische boog zou worden gelanceerd, kan hij de 15.000 kilometer halen, vermoeden experts. Dan zou alleen Zuid-Amerika grotendeels veilig zijn. Of de Taepodong-2 een kernkop kan vervoeren, is dan weer hoogst onzeker. Zijn gebruikelijke satellietlading is een stuk lichter.

En dan heeft Kim nog een heel arsenaal aan kleinere raketten tot zijn beschikking. Die komen minder ver, maar nog altijd ver genoeg om miljoenensteden als Seoul en Tokio te treffen. Bovendien heeft Pyongyang dit soort raketten al veel vaker succesvol getest dan de grote Hwasongs en Taepodongs.

Hoewel de Noord-Koreaanse testraketten steeds verder komen, zijn ze qua vliegafstand nog niet in de buurt gekomen van hun geschatte maximumbereik van 10.000 kilometer. De proefexemplaren die de stalinistische staat lanceert, vliegen meestal hoog en landen dichtbij. Met wat natuurkundige formules is het echter eenvoudig te berekenen hoe ver de projectielen echt kunnen komen. Voor wie wil weten hoe dat moet, schreef NRC dit stuk.