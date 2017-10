Zijlstra naar Buitenlandse Zaken, Wiebes naar EZ en Klimaat

De eerste namen van het kabinet Rutte III zijn bekend. VVD’er Eric Wiebes wordt minister van Economische Zaken en Klimaat. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra wordt minister van Buitenlandse Zaken. Betrokkenen rond de formatie bevestigen een bericht in De Telegraaf hierover.

Dat de VVD de minister van Economische Zaken en Klimaat levert is opvallend. Die post was ook interessant voor D66. De partij staat zich voor op een groene agenda. Door Economische Zaken en Klimaat in één minister te verenigen maakt het aanstaande kabinet duidelijk dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij het bereiken van de klimaatdoelen van het nieuwe kabinet.

Wiebes is nu staatssecretaris van Financiën, waar hij de afgelopen jaren de Belastingdienst onder zich had. De dienst kampt met een mislukte reorganisatie waardoor veel ervaren personeel vertrok.

Andere namen ook bekend

Andere bewindslieden in Rutte III zijn ook al bekend, maar welke post ze krijgen nog niet. Zo is Carola Schouten, mede-onderhandelaar tijdens de formatie, de kandidaatvicepremier van de ChristenUnie. Ook D66-onderhandelaar Wouter Koolmees krijgt een post in het kabinet. Van de secondanten bij de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet gaat waarschijnlijk alleen CDA’er Pieter Heerma niet het kabinet in. Dat zou betekenen dat geen van de onderhandelaars van het CDA in het kabinet zitting nemen. CDA-leider Sybrand Buma blijft namelijk fractievoorzitter in de Tweede Kamer, net als Alexander Pechtold van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Wopke Hoekstra, nu senator voor het CDA en consultant bij McKinsey, wordt al maanden genoemd als kandidaat minister van Financiën. Betrokkenen willen nieuws uit Het Financieele Dagblad hierover niet bevestigen.

De grote verdeling van kabinetsposten is begonnen. Vier vragen

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben de posten wel al onderling verdeeld, maar ze willen nog geen namen bekend maken totdat ze zeker weten dat iedereen ja zegt. Mocht een kandidaat afhaken, dan kan de indeling nog veranderen. Aanstaande vrijdagavond komen formateur Mark Rutte (VVD) en partijleiders Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) weer bij elkaar om de benoemingen definitief te maken. Op donderdag 26 oktober zou het kabinet op het bordes moeten staan. Voor de VVD resten nu nog drie ministersposten: die namen moeten nog bekend worden. De VVD krijgt in totaal zes ministers, CDA en D66 vier en ChristenUnie twee. Er komen acht staatssecretarissen.