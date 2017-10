Een klinkende naam is geen garantie voor een goede museumdirecteur

Op de keper beschouwd is het een vreemde geschiedenis. De directeur van het Stedelijk Museum, Beatrix Ruf, blijkt een bv voor kunstadvies te drijven. Ze werkt voor grote kunstverzamelaars. Ze heeft zoveel nevenactiviteiten dat je je afvraagt wanneer ze dan eigenlijk tijd heeft om het Stedelijk te leiden. Maar die heeft ze toch wel: uit berichtgeving van NRC komt behalve bovenstaande ook naar voren dat ze zich intern laatdunkend uitlaat over zogeheten blockbusters – exposities voor een groot publiek. Dit voorjaar waren dat Tingueley en het overzicht van Ed van der Elsken. Grote kunstenaars, prachtige tentoonstellingen, niks mis mee.

Mocht Ruf inderdaad neerkijken op die blockbusters, dan kan de Raad van Toezicht haar daarop aanspreken. Een museum als het Stedelijk heeft alle belang bij evenwicht tussen het tonen van onbekende en erkende kunstenaars. Je wilt veel publiek in het Stedelijk én je wilt dat het museum nieuwe kunst op de kaart zet die zo bijzonder is dat het risico van lagere bezoekersaantallen voor lief genomen wordt. Die traditie werd ingezet door de legendarische directeur Sandberg. Van 1945 tot 1963 maakt hij dusdoende van het Stedelijk een internationaal baken voor avantgarde.

Het Stedelijk Museum zocht in 2014 een artistiek directeur met een klinkende naam en een groot internationaal netwerk. Dat zat wel goed, met Beatrix Ruf. Maar ze had zo haar nevenactiviteiten en de Raad van Toezicht van het Stedelijk keurde die onverantwoord goed. Echter, ook Ruf zelf had zich kunnen realiseren dat het Stedelijk geen uithangbord kan zijn voor haar privé-ondernemingen en -contacten, en daar lijkt het nu sterk op. Ruf noch het museum is transparant over haar contacten en de wijze waarop haar activiteiten zich verstrengelen met die van het museum.

In Nederland willen we grote namen voor de instellingen waar we trots op zijn en die worden dan in het buitenland gezocht. Nadat het Stedelijk zijn vingers had gebrand aan Ann Goldstein (ook internationaal vermaard), zit het nu met Ruf.

Als directeur van het Stedelijk moet je meer ambitie hebben dan je grote naam willen lenen. Je moet in de eerste plaats gretig dat museum willen leiden – en illuster houden. De zekerheid van een bekende naam is begrijpelijk maar stelt die erg grote eisen dan zoek je verder. Het vraagt durf maar het kan ook een minder beroemde persoon zijn, dichter bij huis. Iemand met kennis en durf. Met besef van integer museaal ondernemerschap. Wat best kan samengaan met choqueren met onbekend talent. Zie Willem Sandberg.

