Puigdemont vraagt twee maanden uitstel

De Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft maandagochtend per brief twee maanden uitstel gevraagd aan de Spaanse premier Mariano Rajoy, meldt persbureau Reuters. Puigdemont moest uiterlijk maandagochtend verklaren of hij de onafhankelijkheid van Catalonië heeft uitgeroepen. Hier gaf Puigdemont in de brief geen duidelijk antwoord op.

Puigdemont vroeg Rajoy zo snel mogelijk met hem in gesprek te gaan. “Ons aanbod om een dialoog aan te gaan is oprecht, ondanks alles wat er gebeurd is,” zei hij in de brief.

Als Puigdemont de onafhankelijkheid had uitgeroepen, had hij nog vier dagen “bedenktijd” om het terug te trekken. Anders zou de centrale overheid per direct de zeggenschap in Catalonië opeisen.

In het begin van de maand vond het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië plaats. De volksraadpleging werd ongeldig verklaard door het Spaanse hooggerechtshof, maar de Catalanen besloten de stembussen toch te openen. Hierna ontstonden conflicten tussen politie en kiezers. De dag eindigde met honderden gewonden, voornamelijk door politiegeweld.