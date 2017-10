Porno-uitgever: 10 miljoen dollar voor informatie die leidt tot aftreden Trump

Geldprijs voor belastende informatie over Trump

Lezers van The Washington Post kregen dit weekend een wel heel bijzondere advertentie te zien toen ze de krant opensloegen:

De advertentie was afkomstig van Larry Flynt. Flynt is in de Verenigde Staten vooral bekend als uitgever van het pornoblad Hustler. De uitgever vindt dat Trump zich, na tien maanden in het Witte Huis, totaal ongeschikt heeft bewezen voor het presidentschap. 'De machtigste idioot uit de geschiedenis', noemt Flynt hem.

Oproep

Hebben mensen informatie over een deal met de Russen? Of bewijs voor belangenverstrengeling? Dan kunnen mensen zich melden via een speciaal telefoonnummer.

Flynt heeft zijn financiële middelen eerder aangewend om belangrijke informatie over politici boven tafel te krijgen. In 2007 bood hij één miljoen dollar aan degenen die bewijs konden leveren over buitenechtelijke relaties van Congresleden of andere politici.

President Trump heeft nog niet gereageerd op de advertentie en de gedane oproep.

